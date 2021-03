Sin nuevas vacunas a la vista, Santa Cruz suma 392 nuevos infectados por Covid-19

Escucha esta nota aquí

Con una positivo que está entre el 13%y 14% de las pruebas realizadas, Santa Cruz registró este 26 de marzo 392 nuevos infectados por Covid-19, según el reporte del Servicio Departamental de Salud, desde donde anunciaron que hay un acumulado de 95.641 casos desde el primer brote del virus en la región.

Del total de casos, casi el 90% corresponde a Santa Cruz (341), le sigue Montero con 16 casos y El Torno y Samaipata con 6. Mientras que el resto de nuevos contagios se reparten en menor medida en otros municipios.

Sin embargo, la alarma está encendida por la situación de los municipios de zonas fronterizas, principalmente en Puerto Quijarro y San Matías, donde fueron enviadas 9.000 y 3.000 dosis de la vacuna china Sinopharm (respectivamente) para inmunizar a la población de más de 60 años y personas con enfermedades de base.

Ante este escenario, el director del Sedes, Marcelo Ríos, lamentó que hasta la fecha el departamento no ha recibido nuevas vacunas, pese a los pedidos elevados al Gobierno central y a que la Gobernación cuenta con la capacidad instalada para el resguardo y aplicación de las vacunas.

Vale recordar que hace cinco días arribaron a territorio nacional 228.000 vacunas de AstraZeneca, por parte del mecanismo Covax; no obstante, Ríos expuso que no hay respuesta para conocer cuándo se podrá disponer de estas dosis y así impulsar el plan de inmunización que hay en agenda, situación que preocupa ante una curva de contagios con no desciende y ante la amenaza dela nueva cepa del virus que fue detectada en Brasil.

A esto se suma que hay 100 personas internadas en la unidades de terapia intensiva del sistema de salud cruceño, lo que también refleja que el virus sigue haciendo de las suyas en la salud de la población, llegando a cobrar la vida de cuatro pacientes en la presente jornada, de acuerdo al informe.

En contraste, se reportó que 509 personas lograron vencer al virus, pero esto no implica que se deban relajar las medidas de bioseguridad. Ríos exhortó a la población a no bajar la guardia, puesto que el promedio de casos diario se mantiene.

