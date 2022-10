Sociedad de Ingenieros quiere carretera, pero tomando en cuenta las leyes vigentes del medioambiente; Porongo suaviza su postura

Por Camilo Urquizu

La esperada mesa técnica, convocada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y denominada Carretera Porongo-Tres Cruces- Buena Vista, empezó a las 15:00 y duró hasta pasadas las 19:00 de este lunes 17 de agosto. Su presidente, Jorge Franco, ratificó su intención de construir la carretera en tela de vilo por la Ley Departamental 208 que protege el acuífero, pero respetando las leyes vigentes.

Durante las explicaciones técnicas, los profesionales ingenieros de la Gobernación coincidieron que no es viable y necesario vulnerar la zona de recarga hídrica subterránea más importantes del departamento, que ofrece 375 millones de litros de agua diarios.



Al encuentro no asistieron técnicos de la ABC (a última hora dijeron que no podían asistir) para escuchar la contraparte sobre el diseño inicial; sin embargo, autoridades del municipio de Porongo se comprometieron a aceptar bajo consenso las sugerencias que se hagan sobre el proyecto carretero.



El ingeniero Luis Alberto Castro, especialista en carreteras, que participó del proyecto original y ganador "km 13- Buena Vista Las Cruces", de seis proyectos presentados al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, contó los orígenes de esta carretera y el riesgo que implica su implementación.

"El impacto inducido (todo lo que genera el desarrollo alrededor) no vamos a controlarlo si no tenemos competencia. Apuntemos a la ley de ordenamiento territorial para que la Gobernación pueda controlar el uso de la tierra, sin meternos en la competencia nacional, y de ahí legislemos lo que queramos preservar. Porque sin estas herramientas vamos a estar con el mismo problema en unos años. No ganamos nada no construyendo la carretera por Porongo, si igual vamos a ver asentamientos en el futuro", subrayó Castro.

Una de las alternativas para la construcción de la carretera la expuso el ingeniero Juan Carlos Sauma Haddad, especialista en recursos hídricos, que hizo conocer el resultado de un estudio con su equipo, de por qué la Unidad de Conservación de Patrimonio Nacional (UCPN) es importante no solo para Santa Cruz, sino para Bolivia, además que su propuesta se separa totalmente de la UCPN Güenda- Urubó y del Parque Nacional Amboró.

"Hay una relación de oferta y demanda de agua que es la que define el futuro de la región, en lo que respecta la demanda, tiene que quedar claro que en Santa Cruz viven los cruceños, nacidos y no nacidos, los que nacerán en el futuro y los que vendrán, porque estamos seguros que llegarán por varias causas, pero una de ellas es (precisamente) por la crisis de agua (en otros rincones del país). Entonces, la demanda es creciente en el tiempo, y por otro, una oferta que tiene que garantizarse. ​La mancha urbana todavía no ingresó en la zona del Güenda-Urubó, entonces, prácticamente se la puede salvar completa como área de recarga", propuso Sauma.

"​Identificamos que el principal impacto ambiental de la carretera apunta, sobretodo, a la futura deforestación, lo que es relevante y que la ABC no quiere considerar. Es mi opinión, quieren la carretera por el pie de monte del parque Nacional Amboró para deforestarlo y hay que decirlo en voz alta. La deforestación ocasiona la hidrología extrema, es decir, tormentas más intensas y sequías prolongadas. Y después los productores se quejan de las sequías, pero previamente deforestaron", expuso.

"Nuestra propuesta tiene un ahorro de $us 62 millones, porque empieza desde Buena Vista hasta el desvío a Caranda, que (la carretera) está hecha. En contrapartida, explicó que el plan de la ABC requiere muchas cosas, con un "movimiento de suelos que es brutal, mientras que del otro lado, la zona es plana y eso justifica el ahorro. El presupuesto final es de $us 113 millones la obra civil", subrayó Sauma.

También apuntó que el plan de manejo para resolver las desventajas de las comunidades (que no tengan conexión con la ruta alterna) propone un sistema de conectividad interna que les permita a las comunidades acceder a Santa Cruz.

Otro apunte importante lo dio el ingeniero Carlos Góngora que afirmó que el costó de potabilizar agua superficial sería de Bs 665.857.922 anualmente, si es que se afecta el acuífero. La tasa promedio de recarga (del suelo a partir del agua) es de 14 mm por año, mientras que en la zona del Güenda-Urubó es de 200 a 300 mm al año, lo que demuestra la importancia del suelo de la zona para almacenar agua.

Porongo suaviza su postura

El representante del equipo técnico del municipio de Porongo, Sandro Áñez, se mostró más conciliador respecto a su original posura con la Ley 208, luego que le consultaran por el alcalde Neptaly Mendoza, que afirmó antes estar en contra de dicha ley:

"Nosotros protegemos el medioambiente y cuidamos los recursos hídricos, si para hacerlo, el medio es la creación de un área protegida o de conservación, lo vamos a hacer siempre. No estoy cuestionando lo que ya no se hizo porque es perder el tiempo, pero en el momento que el Gobierno municipal cambie o desvíe la dirección a la protección de los recursos naturales, esta persona no estaría aquí trabajando como lo estamos haciendo ahora", fue la respuesta de Áñez.

Mañana el Consejo Consultivo integrado por past -presidentes de la SIB van a tener una conclusión y se comunicará el pronunciamiento oficial de una mesa técnica que duró más de cuatro horas y además contó con la presencia de ingenieros la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la UPSA, la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria y distintos colegios de especialización y técnicos capacitados en el tema.

Buena vista

Comunarios de Buena Vista, de Porongo "Alto" y la comunidad de Santa Fe y Palestina, mantuvieron desde las 14:00 un bloqueo indefinido en la ruta nueva a Cochabamba.

"Tenemos entendido que es un bloqueo indefinido y nuestro único punto es la ratificación del convenio intergubernativo. A la Asamblea Legislativa Departamental (le pedimos) que cumpla ese proyecto y que el gobernador le diga a sus asambleístas que ratifiquen ese convenio que él firmó en Santa Fe", aseguró Rolando Salazar, comunario de Buena Vista.

El acceso a Cochabamba, por el momento solo es posible por la carretera antigua.

