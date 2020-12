Sol completa su propuesta con Enrique Bruno a la alcaldía cruceña

La agrupación SOL sorprende en el último día habilitado para la presentación de candidatos con el lanzamiento de Enrique Bruno para la alcaldía cruceña. Además, Luis Felipe Dorado, responsable de la agrupación y candidato a la gobernación, presentó a Sylvia Monasterio como su vicegobernadora ante los próximos comicios electorales.

"He tomado la decisión con preocupación pero con responsabilidad y esperanza" dijo a EL DEBER Enrique Bruno. Es conocedor del potencial económico que respalda a otros candidatos, pero también es consciente que, después de 8 años en la gestión pública "he visto de cerca que hay un sistema que no funciona" y es momento de hacerle frente para priorizar a las personas como eje de la actuación municipal.

Bruno participó durante 8 años como Secretario Departamental del COED y fue un operador relevante para la coordinación y gestión de los incendios forestales del 2019 en la Chiquitania. También asumió la atención a diversos desastres naturales como las inundaciones o las sequías que afectaron a la región.

Como postulante al sillón municipal, Bruno asegura que "todas esas cosas me hacen decir que hay que meter con todo y enfrentar a los poderes económicos que no piensan en las personas". Apela a la falta de políticas en cultura, en deporte, en desarrollo humano y la ausencia de valores en una sociedad tan diversa como la cruceña. "Así como están las cosas, nunca van a cambiar" asevera y apuesta a un cambio de timón al frente del municipio.

La candidatura a la gobernación de Luis Felipe Dorado se complementa con la postulación de Sylvia Monasterio Foianini como vicegobernadora. Dorado asegura que es una mujer emprendedora, representante del sector productivo y con una formación en el exterior que la capacita para la planificación y gestión del departamento.

Monasterio se desempeña en el rubro agropeacuario y es también presidente de Crea, institución que aglutina a todos los sectores agropecuarios del departamento.

Dorado confía en la labor de la agrupación SOL para obtener un buen resultado en las elecciones de marzo. "Tenemos estructuras en todo el departamento" lo que avala la presentación de candidatos propios en unos 30 alcadías. El respaldo con el que cuenta la agrupación también permite contar con "candidatos a asambleístas en todas provincias".