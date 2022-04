Solidaridad y empatía se reforzaron en pandemia, según un estudio universitario

Escucha esta nota aquí

El estudio que midió el impacto del Covid-19 en los universitarios en los aspectos relacionados con la educación, la salud y lo social; también mostró que la solidaridad y la empatía se reforzó en los jóvenes universitarios después de dos años de pandemia y de encierro con las clases virtuales.



Se preguntó a los estudiantes sobre los efectos positivos en sus vidas durante la pandemia y la mayoría destacó la resiliencia, solidaridad, empatía, superación educativa y profundización de la espiritualidad. Resaltan que les ayudó a tener una mirada optimista del futuro.



En lo que refiere a los efectos negativos señalaron que la crisis golpeó muy fuerte a las familias, toda vez que trajo incertidumbre económica o falta de oportunidades laborales relacionadas con su profesión (31%), pérdida de trabajo (15%), dificultades en su rendimiento educativo (19%), pérdida de vidas en su entorno cercano (17%), daño sobre la salud mental (11%) y daño sobre la salud física (7%).



Respecto a la visión de su futuro profesional, un 36% manifestó que desea trabajar para una empresa y un 64% quiere crear su propio negocio. Entre estos últimos, un 28% lo haría por necesidad y un 36% por oportunidad. Una gran mayoría (52%) apuesta por la formalidad y una minoría (12%) por lo informal.



Sobre la situación epidemiológica, el médico Freddy Tinajeros, manifestó que también se abarcó la afectación a los estudiantes en las cuatro olas del Covid-19 que se han registrado en el país.



Explica que los resultados muestran que en la primera ola, el 27% de los estudiantes tuvo entre uno y tres personas infectadas entre sus familiares, mientras que en la última oleada afectó con la misma proporción al 32%, es decir, que en el último tiempo hubo más enfermos. Sin embargo, la mortalidad fue más alta al inicio de la pandemia.



Sobre la familia



El estudio también abordó el drama familiar que vivieron los estudiantes durante el golpe de la pandemia. Un 7% de los universitarios señaló que perdió a su padre, a su madre o a hermanos; el 46%, a otros familiares; el 22%, a amigos muy cercanos; el 25%, a vecinos; y el 8%, a colegas de trabajo. Un 25% manifestó que no sufrió ninguna de las situaciones anteriores.



Ante la pregunta sobre si sintieron la cercanía de la muerte durante esta época de pandemia, el 16% de los encuestados declaró que sí, mientras que el 84% manifestó que no.



A la interrogante sobre si sintieron temor a enfrentar la muerte, un 41% declaró que se sintió entre intranquilo a muy intranquilo; 19% resignado; mientras que el 40% entre tranquilo y muy tranquilo.



El médico Tinajeros asegura que la mortalidad fue más alta en la primera ola. “De cada tres personas, al menos una ha tenido a alguien que ha fallecido, mientras que en la última ola de cada cinco al menos tuvo uno”.



En cuanto a la vacunación, el estudio muestra que la dosis ha sido bien aceptada. Actualmente, los que no están vacunados suman solo un 8%, en tanto el 92% tiene al menos una dosis (18% con una dosis, 57% con dos, 16% con tres y 1% con cuatro).



Lea también Santa Cruz El 76% de los universitarios quiere volver a las aulas por la calidad de aprendizaje El 98% de los estudiantes utiliza el celular para pasar sus clases. El 75% asegura que ya recibió dos dosis de la vacuna anticovid. Una gran mayoría combina el trabajo con las actividades académicas. Tropiezan con la mala conexión a internet