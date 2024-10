Solo en un mes se quemaron casi 3 millones de hectáreas en Santa Cruz

Ese daño ambiental y a la salud pública que ayer no se terminaba de entender, pero que era delatado por el nivel de concentración del humo, obtuvo respuesta con los datos de los satélites Landsat 9 y Sentinel . De una u otra manera, la información luego fue confirmada con el análisis de los reportes de la Gobernación de Santa Cruz, la Fundación Tierra, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), que con algunas diferencias, mostraron datos alarmantes del avance del fuego en septiembre.

“Es lamentable lo que pasa con los bosques de Ascensión y Urubichá, son áreas forestales muy vulnerables al fuego, y encima a la vegetación le cuesta recuperarse. Están trabajando para que se consuma todo. Se debería priorizr todas estas áreas, o el fuego seguirá avanzando hasta las sabanas benianas, y ya no falta mucho”, concluyeron los ingenieros forestales que hicieron el análisis para EL DEBER.

Confirmación

Desastre nacional

Este lunes, a las 10:00 horas, esta misma organización no gubernamental dará una conferencia de prensa virtual para brindar más detalles de la problemática de los incendios.

Admitió que, según algunos Tierras expertos, para recuperar la tierra dañada por los incendios mínimamente se requieren 10 años, y remarcó que se suspendieron los chaqueos, a pesar de que esto no se está cumpliendo.

Operaciones aéreas

Ayer, los vuelos en el aeropuerto Viru Viru fueron suspendidos a las 09:37 de la mañana, cuando las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas no se cumplían, dado que la visibilidad era inferior a los 1.600 metros requeridos por la normativa vigente.

Peligro para la salud

Diversas publicaciones explican que su tamaño hace que sean más ligeras y que por eso permanezcan por más tiempo en el aire, no solo prolongando sus efectos, sino también facilitando su transporte por el viento a grandes distancias, y acumulándose en el sistema respiratorio de las personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que la contaminación atmosférica es uno de los principales riesgos ambientales para la salud en América, y estimó que en 2019 alrededor de 6,7 millones de muertes prematuras se atribuyeron anualmente a los efectos de la contaminación del aire ambiente y doméstico, y que cerca del 99% de la población mundial vivía en lugares donde no se cumplía con la calidad del aire.

En esa oportunidad, Núñez informó que del total de la superficie saneada en Santa Cruz, el 49% corresponde a tierra fiscal no disponible, es decir no apta para dotación, la mayor cifra del país en esta categoría. También admitió que del total no saneado, el 64% corresponde a la propiedad mediana y empresarial.