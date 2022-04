Solo estuvo dos semanas: renuncia Andrea Hoyos, gerente de Emacruz

Escucha esta nota aquí

Este viernes se conoció que Andrea Hoyos Ibáñez renunció a su cargo como gerente de Emacruz, el que había asumido el pasado 25 de marzo, fecha en la que el alcalde, Jhonny Fernández la presentó como la nueva responsable de esa empresa desconcentrada y además anuló el contrato de aseo urbano que ya había sido adjudicado.

Se desconocen los detalles del alejamiento de Hoyos quien, según un comunicado de Emacruz adujo motivos personales.

En el comunicado, la empresa municipal informó de que ya tiene consolidado el Plan Transitorio de Aseo Urbano y que será presentado al Concejo en los siguientes días. Con ese plan pretenden dar continuidad al servicio “manteniendo los precios, la calidad y la frecuencia diaria”.

Después de dos licitaciones para el servicio de aseo urbano de la ciudad, anuladas después de haber sido adjudicadas y antes de la firma del contrato, el alcalde, que intervino Emacruz, decidió cambiar las cabezas de esa empresa, y delegó la responsabilidad a Hoyos.

Entre las propuestas de la ahora exgerente se contaban: que la ciudad ya no estaría dividida en dos para el recojo de la basura, por lo que sería un solo contrato; no se tomaría en cuenta la poda de árboles -que había sido observado por concejales y empresas participantes de la licitación- y el contrato para la disposición de los residuos ya no sería por ocho años, sino por dos.

Si el primer contrato anulado fue observado por la falta de una boleta de garantía, el segundo tuvo muchas más observaciones, entre las que se destacan supuesto sobreprecio, cambios de fondo en el Documento Base de Contratación, mal cálculo en la proyección de la basura que sería recogida y el corte de pasto como uno de los servicios requeridos.