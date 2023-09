"Solo participé de un show, nada más", afirma el alcalde de Buena Vista, tras su 'numerito' en la serenata de Santa Fe

Asegura que estaban en todas las condiciones dadas para compartir de manera "sana, sin bebidas ni nada malo, no hubo excesos. Estaba en San Carlos no en Buena Vista. Era el show de la imitadora ", remarcó Gonzales.

"Y todos me miran, me miran, me miran. Algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán", canta la intérprete de Gloria Trevi mientras el alcalde de Buena Vista, Teodoro Gonzales, permanece por unos segundos tendido en el suelo ante un expectante público que ríe, grita, aplaude y graba el momento.