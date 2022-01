Soltó la corona para atender a los más necesitados en la cuarta ola de Covid-19

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

Katherine Muyuro, es médico de profesión y la actual soberana de la agrupación femenina Kuña Purá, una de las comparsas más tradicionales de Santa Cruz, integrada por mujeres. Además, es una persona de corazón solidario que ayuda a los más necesitados brindando atención médica gratuita e incluso dona medicamentos cuando los pacientes no pueden pagarlos.

“La parte social para mí es muy importante, tengo mi enfermería y consultorio de emergencias al frente del hospital japonés, donde atendemos a pacientes con Covid-19, les ayudamos con sus tratamientos, preparamos sueroterapias para subirles las defensas, les ayudamos con los traslados a las unidades de terapia, y cobramos un precio módico y a las personas de escasos recursos no les cobramos nada, es más, les ayudamos con medicamentos y en todo lo que podemos. Mi pasión es ayudar a la gente, especialmente a aquellos con capacidades diferentes. Siempre ayudaré en todo lo que pueda”, dijo Muyuro.





Durante la anterior gestión municipal ocupó el cargo de Directora Municipal de Personas con Capacidades Diferentes y de la Tercera Edad por tres años, donde tuvo la posibilidad de conocer de cerca las necesidades de los distintos hogares y albergues.

Muyuro, al ser una persona con capacidades diferentes, sintió mucha cercanía y cariño por la Asociación de Padres Unidos por las Personas con Discapacidad (PUPDI SC) fundada por Alfredo Luizaga y el hogar AME, para menores con capacidades especiales, administrado por el rumano Gheorghe Micoti, que además tiene otro centro en Samaipata.

“Yo nací con los órganos volcados, con un solo riñón, tengo solo un lóbulo del hígado, tengo mi útero volcado y padezco neuropatías como si fuera una persona diabética, a pesar de no serlo. Es por esto que amo la medicina y me apasiona ayudar a los demás, especialmente junto al doctor Micoti, a quien considero que es un ángel en la tierra”, señaló.

Desde que conoció al Doctor Micoti hace tres años cuando trabajaba en la dirección de las personas con discapacidad, le encantó su vocación de servicio y trabajaron muy de cerca ayudando a niños y personas con capacidades diferentes.

“Un caso en particular donde trabajamos juntos fue en la rehabilitación de un niño de 9 años que su mamá murió y su papá era alcohólico así que no podía tenerlo y me lo entregó. El niño tenía muchos problemas psicológicos, era agresivo y ningún centro lo quería aceptar, incluso la Gobernación lo rechazó porque mordía a los enfermeros y les tenían que hacer puntos. Entonces, yo hablé con el doctor Micoti, quien con mucho amor lo recibió, le hicimos los tratamientos necesarios y en menos de un año 'Luisito’, como lo bautizamos, pudo recuperarse y ahora es un niño casi normal. Antes no dormía, convulsionaba, arañaba y mordía a las personas. Ahora todos esos problemas se fueron. Esa es la prueba de que, con amor, constancia y cariño la gente puede sanar”, indicó.

Soberana de las Kuña Purá

Muyuro forma parte de la comparsa femenina Kuña Purá y fue elegida por sus amigas como la reina de la agrupación para el Carnaval 2022 debido a su entrega en la ayuda humanitaria y su 'corazón de oro'.

Una de sus primeras actividades como reina de la comparsa fue la entrega de meriendas y regalos a más de 500 niños con capacidades diferentes en la época navideña. Ahora, está realizando pruebas rápidas gratuitas, sueroterapias y desplazamiento en ambulancia a los más necesitados.

“No solamente somos carnavaleras, sino que siempre estamos apoyando a los que más lo necesitan y ahora lo que más estamos haciendo es ayudar a las personas a subir sus defensas para combatir el Covid-19 en esta cuarta ola y brindar el servicio de ambulancia y atención de emergencia”, indicó.

Su coronación estaba planificada para mediados de enero, pero ante el incremento de casos positivos por la cuarta ola de contagios y la aparición de la nueva variante Ómicron, se suspendió para finales de febrero, en caso de que la cantidad de casos disminuya y la situación sanitaria mejore en la capital cruceña.

“Por ahora, la coronación y las actividades carnavaleras pasaron a segundo plano, estamos enfocadas en combatir esta cuarta ola y ayudar a las personas a que puedan vencer el virus de la mejor manera”, agregó.