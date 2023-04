"Son imágenes del pasado": Jhonny aclara sobre el video en el que aparece en un yate con invitados en EE.UU.

“Las personas que se ven en el video no están acompañándome en mi viaje . Son imágenes del pasado ”, escribió el alcalde como respuesta a un medio de comunicación televisivo que mostró el video del concejal Medrano la noche del martes durante su noticiero central.

“Mi persona se encuentra en Estados Unidos y, en los días que llevo aquí, no he participado en ninguna reunión social de esa naturaleza. Esas imágenes del pasado están fuera de contexto y de la realidad actual” , sostuvo Fernández.

“Alcalde, mientras usted está de vacaciones, en Santa Cruz estamos mal, la gente se muere en los hospitales, no hay obras, no hay educación, eso no se le hace a la gente", dice Medrano en el video que tituló "Yate, mujeres y cervezas"