Son más de 150 familias afectadas por las inundaciones en Cuatro Cañadas

"Son alrededor de doce barrios afectados y entre 25 a 28 comunidades. Al inicio los hemos albergado en el Coliseo Municipal, pero ya no abastece y por eso los estamos llevando hasta la guardería ", afirmó el alcalde a El Deber.

Según el análisis de la autoridad municipal, estas inundaciones dejarán efectos adversos para la economía no solo de Cuatro Cañadas, sino de todo el departamento, puesto que a pesar de que aún no se sabe la cantidad de hectáreas de cultivos afectados, el pronóstico no es alentador.