Soñaba con Cristo, lo veía en el sepulcro y resucitado: hace 14 años que Roberto Guitera personifica al Salvador durante la Semana Santa

Guitera confesó que desde hacía algún tiempo él soñaba con Jesucristo, lo veía en el sepulcro y luego resucitado. "Fue entonces que supe que se trataba de un llamado y respondí a él", apuntó.



Agregó que a pesar de su sueño, no se atrevía a lanzarse a los escenarios. No fue si no hasta el 2009, cuando el padre Adalberto Mazur, director de la obra, "vio algo en mí y me invitó a participar. Quizás fue mi parecido físico, no lo sé. Solo entendí que de esta manera se hacía mi sueño realidad".



Guitera desveló que no tiene ninguna formación teatral, es más, nunca había actuado, pero "párese que lo estoy haciendo bien, por algo me hablan todos los años", refirió Guitera, quién llegó por asuntos de trabajo a Guarayos, el año 1.995.



"Yo no solo interpreto a Cristo por fuera, si no que lo siento y lo llevo por dentro" dijo el hombre, quién es padre de cuatro hijos y de ocupación constructor.



Mencionó que todos los años el elenco de La Pasión y Muerte de Cristo, de más de 50 actores, varía porque son jóvenes y por lo tanto, viajan por trabajo o estudios, y son reemplazados, siendo él el único "sobreviviente".



La obra teatral, cómo ocurre año tras año, es presentada por el grupo Oasis de la iglesia Ascensión del Señor.