Sosa acusa a Jhonny de perseguirla judicialmente y le dice que “por dedicarse a las maldades ha vuelto a abandonar a la población”

“Haga el bien, Jhonny, porque haciendo maldades el pueblo no lo va a perdonar por abandonarlo, la omisión de deberes en una epidemia es un atentado a la salud, un delito. Lo extraño resulta que a usted no lo citan, no lo investigan, cree que engaña a todos y no engaña a nadie, por eso los vecinos donde lo ven le reclaman porque por dedicarse a las maldades ha vuelto a abandonar a la población”, dice finalmente la carta firmada por Angélica Sosa, "perseguida judicialmente por Jhonny Fernández".