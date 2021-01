Sosa anuncia el cierre de la etapa de posconfinamiento en la comuna cruceña y el retorno a la cuarentena dinámica

Escucha esta nota aquí

La ciudad Santa Cruz de la Sierra deja la etapa de posconfinamiento con vigilancia comunitaria y retorna a la llamada cuarentena dinámica. Nuevas restricciones fueron anunciadas desde la municipalidad por la alcaldesa interina, Angélica Sosa. Las medidas rigen desde mañana, jueves 14 de enero, y se extenderá hasta el 20 de enero.

Entre las medidas que resaltan está una nueva restricción de horarios durante el fin de semana. El transporte solo tendrá permitido movilizarse hasta las 20:00 y las actividades económicas solo podrán operar hasta las 19:00, según explicó la autoridad. El horario de circulación de lunes a viernes es hasta las 22:00.

A esto se suma la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes, cafeterías y sitios de expendio de alimentos, así como en espacios comunes de los condominios. Del mismo modo, se restringe el funcionamiento de discotecas, bares, boliches, balnearios y otros.

Sosa también agregó que debe haber flexibilidad laboral para personas mayores de 65 años, priorizando el teletrabajo, y convocó al sector público y privado a desarrollar una vigilancia activa de sus trabajadores con la entrega de medicina preventiva para frenar los contagios por Covid-19.

Lea también Santa Cruz "Se nos está muriendo la gente en los hospitales porque no se los puede atender por falta de médicos y enfermeras”, el clamor de Monasterio El vocero presidencial, Jorge Richter, le responde que se necesita “un esfuerzo desde cada uno de los gobiernos por poder avanzar rápidamente”

"Las acciones de personas que incumplen las normas nos llevan a aplicar estas medidas, desde las 00:00 horas del 14 de enero hasta el 20 de enero, será una semana de cuarentena dinámica", confirmó la alcaldesa en conferencia de prensa.



Además, dijo que si con esta medida la curva de contagios no baja y si los sectores no se apegan al ordenamiento, no se descarta el retorno a la cuarentena rígida. Tampoco se desestima volver a la restricción de la cédula de identidad, de acuerdo al último dígito de cada usuario, pero esto último está en evaluación.

La comuna cruceña afina un decreto donde plasmará estas medidas y Sosa anunció que continuarán las brigadas médicas en los barrios para llegar a cada vecino y vecina con medidas para prevenir los contagios. Actualmente, hay 4.000 profesionales de salud en las calles.

El periodo de cuarentena dinámica se había abandonado en la capital cruceña desde el mes de septiembre. Sosa pidió a la población contribuir a las labores y evitar que se agrave la situación sanitaria en la ciudad.