Sosa deja la cárcel, pero enfrenta 4 casos con cargos por cerca de Bs 200 millones

Ayer volvió a su casa, pero aún no está libre de los procesos legales por delitos de corrupción que están planteados en su contra. La exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, que pasó 732 días en la cárcel de Palmasola, dijo ayer que se defenderá en libertad y que demostrará que es inocente de todos los cargos planteados en su contra desde 2021. “He estado dos años en detención preventiva, lo que excede las normas jurídicas y voy a demostrar a Santa Cruz que soy inocente de estos injustos procesos”, dijo al salir del penal en medio de un operativo policial, la atención de los periodistas y algunos seguidores .

La orden judicial para que la exautoridad recupere su libertad fue emitida el fin de semana, pero ya se venía tramitando desde finales de noviembre. Ayer salió de Palmasola a eso de las 16:30, pero llegó a su casa una hora después. El vehículo patrullero de la Policía que la transportó recorrió varios barrios y tomó vías alternas, ante la atenta mirada de los equipos de prensa que ayer realizaron el seguimiento. Desde su morada, ubicada en la Avenida Piraí, la alcaldesa aseguró que no tiene pensado irse del país y que se defenderá. “Vivo aquí hace 30 años y los vecinos me conocen”, aseguró la exalcaldesa que ayer estaba ataviada con una blusa roja. Aseguró que su prioridad será cuidar sus salud, velar por su familia y defenderse de los procesos legales instalados en su contra. De hecho, el 3 de enero comenzará el juicio oral por el caso de los Ítems Fantasma, que tiene que ver con “un desfalco de Bs 30 millones” por la erogación de recursos para salarios a personal que no estaba en funciones.