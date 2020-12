Sosa deja sin efecto restricción de la cédula de identidad y dice que confía en la responsabilidad de la población

Escucha esta nota aquí

Con una nueva ola de contagios en ascenso, la alcaldesa interina Angélica Sosa dejó sin efecto la restricción del último dígito de la cédula de identidad y señaló que el cumplimiento de las medidas de bioseguridad también recae en la responsabilidad y labor que realicen los sectores y los ciudadanos, quienes serán puestos a prueba para definir el rumbo de la emergencia sanitaria y nuevas medidas. Se evaluará la situación cada tres días.

Después de reunirse con diferentes sectores y las fuerzas del orden, Sosa dio el brazo a torcer, ya que la anterior disposición municipal establecía mayores restricciones para frenar el rebrote del Covid-19, pero expuso que confía en la población y en los sectores para hacer frente al escenario que atraviesa la capital cruceña.



"Pedimos que nadie salga de su casa sin el uso de barbijo y las medidas de bioseguridad. Estaremos pendientes" remarcó Sosa al exponer que esta flexibilización se da ante el pedido de los sectores para dejar la libre circulación en sus espacios de atención. "Vamos a volver a confiar, no limitaremos a la población", resaltó.

Del mismo modo, la autoridad expuso que se reforzará el sistema de salud con 320 camas hospitalarias, así como a las brigadas médicas, quienes llevarán ivermectina y medicamentos a la población, "un ejército" para frenar al virus.

La medida aplica para los sectores comerciales y de abastecimiento, pero no para bares, boliches, karaokes y otros donde se genera aglomeración, a quienes no se permitirá operar. Sosa considera que todavía se puede contener esta etapa de peligro, pero no escondió su temor por el rebrote que amenaza a la población.

Respecto al sector de transporte, los choferes tendrán una multa comunitaria si es que conducen sin barbijo. También habrá sanciones para los ciudadanos que no usen barbijo, con trabajo comunitario. Sosa remarcó que el fin de las multas y sanciones no es recaudatorio, sino el de proteger la vida.

"Quienes no respeten la vida y la salud tienen que hacer un trabajo de sacrificio como el que hace nuestro Ejército, la Policía y la guardia municipal", expresó la autoridad.

Los horarios de circulación no varían, se puede circular de 05:00 de la mañana a 01:00 de la madrugada del día siguiente. Los cierres de negocios serán escalonados, de acuerdo a la normativa vigente. Las actividades al aire libre están permitidas siempre y cuando se use barbijo.