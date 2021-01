Sosa descarta cuarenta rígida y sustenta que hay menos contagios

Escucha esta nota aquí

“No se puede entrar en una cuarentena rígida. Es muy complicado y ha bajado la cantidad de personas que están contagiadas”, expresó categóricamente la alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, en respuesta al ultimátum de 48 horas (que se cumple hoy) que dieron los médicos y profesionales de salud para que se declare una cuarentena rígida de 14 días para cortar el rebrote del coronavirus.

La alcaldesa justificó la decisión de mantener la cuarentena dinámica en un estudio sobre la velocidad del contagio en la ciudad capital, realizado este fin de semana, cuyos resultados muestran que el municipio capitalino tiene índice de contagio menor que el resto del país.

Dicho estudio se basa en un monitoreo de los “pacientes contagiosos” (en fase aguda de la enfermedad) y da cuenta que el nivel de contagio del Covid-19 en la capital cruceña es de 1.22, lo que significa que por cada 100 pruebas aplicadas 22 dan positivo; mientras que en Bolivia este indicador es de 1.55, es decir, que por 100 pruebas aplicadas 55 son positivas, explicó la asesora médica de la Alcaldía, Katerin Cuéllar, que formó parte de la investigación.

Según Cuéllar, para ello se aplicaron pruebas nasales de antígeno, lo que permitió detectar a personas que están en la fase de contagio y agregó que dichos resultados también muestran que el nivel de transmisión bajó un 30% con relación a los meses críticos de la primera ola, que fueron junio y julio.

Por su parte, Sosa detalló que según este estudio hubo descenso en el contagio por distritos con relación a la primera ola. “En el Plan Tres Mil, donde de cada 100 pruebas salían 25 contagiados, ha bajado a 18; en el Distrito 11 a la mitad, en el Distrito 3 a nueve, cuando teníamos un promedio de 25 contagiados, es decir, que todo este trabajo masivo ha bajado la cantidad de las personas contagiadas”, dijo la alcaldesa interina.

Sobre la base de estos datos, Sosa es de la idea de que la estrategia contra el Covid-19 se centre en proteger a la población con mayor riesgo para evitar casos graves hasta que se inicie la vacunación. “¿Qué es lo que tenemos que recomendar a las fábricas, a los empresarios y a las entendidas públicas? Que no dejen trabajar a ninguna persona de más de 65 años y que protejamos hasta marzo (cuando se espera que empiece la vacunación) al sector de mayor riesgo y que sean los jóvenes los que salgan a trabajar”, sostuvo.

Médicos no están de acuerdo

Para la doctora Kadija Ovando, vocera de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) solo hay que ver la realidad de los hospitales, que están sobresaturados, para darse cuenta que hay un crecimiento exponencial del coronavirus. Prueba de ello son las imágenes que circularon del centro de segundo nivel El Bajío del Oriente, donde había pacientes siendo atendidos hasta en el piso. “Lo que vivimos ahí es una muestra de lo que está pasando en nuestro sistema de salud”, dijo Ovando.

Pero también están las estadísticas oficiales, que muestran un incremento diario de contagios en la región cruceña, expresó Ovando. De hecho, las cifras oficiales de contagio en el departamento cruceño ayer superaron la barrera de los 70.000 en lo que va de la pandemia.

Precisamente por el ascenso acelerado de casos, los médicos y profesionales de salud, con el apoyo del Servicio Departamental de Salud (Sedes), exigieron este lunes a las autoridades municipales decretar una cuarentena rígida de 14 días como única medida para cortar el rebrote de la enfermedad, dando un plazo de 48 horas para que se dicte la medida.

Otro sector que se pronunció ayer en favor de la cuarentena rígida fue la Federación de Trabajadores en Salud, bajo el mando de Roberth Hurtado, que emitió un comunicado en el que informa que “al no haber sensibilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno en atención a la salud”, al no querer decretar cuarentena rígida de por lo menos 14 días y por el incremento de casos de Covid-19, se determina entrar en paro indefinido de funciones si es que no hay respuestas a las 48 horas que da de plazo el Fesirmes.

En respuesta, Sosa afirmó que está dispuesta a escuchar a los representantes del sector de salud, a quienes ha convocado a dialogar, pero ratificó que no “se puede entrar a una cuarentena rígida”, porque sería muy complicada la logística para garantizar que la población no salga a las calles, pero sobre todo porque las acciones implementadas, como el testeo masivo y las brigadas de rastrillaje, permitieron reducir la cantidad de nuevos pacientes.

“Voy a atender a todos, pero veremos la parte científica, voy a dialogar, ayer (por el lunes) faltaron a la reunión, pero insistiremos”, dijo Sosa, al referirse a los representantes del sector médico, que insisten en que la única forma de frenar la propagación del virus es teniendo a la población en sus casas.

De acuerdo con Sosa, también hay médicos, entre ellos exsecretario de salud que ahora funge como representante del Sindicato Médico y Ramas Afines (Sirmes) que le aconsejó no optar por la cuarentena rígida y mantener la medida dinámica, porque está dando resultados.

Además, asegura que ha bajado la letalidad y que el aumento en el número de casos positivos se debe a una masificación de las pruebas de detección.

Lo que dice el Sedes

Por su lado, el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Alberto Hurtado, recordó que ese ente ha recomendado retornar a la cuarentena rígida, argumentando que “al haber un distanciamiento físico y social, ya no habrán aglomeraciones en mercados, micros y oficinas, que son los lugares donde están se produciendo los contagios, ya que con esta medida se interrumpe la cadena de transmisión del virus.

“En la primera ola logramos aplanar la curva durante diez semanas gracias a que no salimos a la calle”, recordó Hurtado, que ve necesario aplicar esta misma estrategia hasta que empiece la vacunación.

Vacunación

La Alcaldía remarcó ayer que el Cambódromo será el espacio dónde se aplicarán las vacunas anticovid en la campaña masiva. Se prevé que la cruzada arrancará en marzo, una vez que el Ministerio de Salud haga llegar las dosis, que alcanzan las 20.000 en una primera fase.

Por su parte, el Colegio Médico de Santa Cruz anunció la compra de vacunas de manera directa, según informó en conferencia de prensa el doctor Edil Enrique Toledo, presidente del ente colegiado.

Toledo, que asume de manera interina la presidencia (por baja médica del titular, Wilfredo Anzoátegui), indicó que harán los trámites correspondientes para la compra de las dosis. No detalló a qué laboratorio realizarán la solicitud de las dosis.

“Si es necesario nosotros vamos a hipotecar todo lo que tenemos para que todos nuestros afiliados sean vacunados y que de una vez salgamos de esta terrible pandemia”, afirmó Toledo.

Precisamente por el Covid-19, el líder de los médicos cruceños se encuentra con baja médica.

Por su parte, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee, informó que antes de la llegada masiva de las vacunas prevista para marzo, se habilitará el registro en línea para quienes decidan inmunizarse voluntariamente, priorizando los grupos de riesgo.

El Gobierno anunció la llegada de las primeras 6.000 dosis de la vacuna rusa, entre el 25 y 31 de enero, las mismas que se aplicarán al personal de salud.