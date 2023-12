Sosa desde la cárcel y en huelga de hambre: "¿Qué hice mal? Se lo digo claro, ser muy confiada"

Por Linda González Peppla

Pálida, sin maquillaje, de vestido y con el cabello atado con una cola. Siempre rodeada de varias mujeres, amigas que ha hecho durante el encierro y otras que llegan desde afuera, que siempre procuran no dejarla sola, por lo menos hasta las 16:00, cuando toca salir de los muros porque el horario de visitas terminó. Angélica Sosa, ex alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, habló con EL DEBER, justo después de volver de una audiencia que truncó la posibilidad de salir del encierro, después de dos años de detención preventiva.

Con dientes perfectos que se dejan entrever mientras habla de su situación en la cárcel de Palmasola, nos recibe e invita a tomar asiento en un banquito rústico, colocado debajo de un árbol, que otorga sombra y frescura al diálogo con la que fuera la mujer más importante de la comuna, luego que el alcalde Percy Fernández se viera alejado del sillón municipal empujado por la pandemia.

Ella está segura de que va a estar con su familia esta Navidad, y lleva adelante una huelga de hambre de siete días, aunque prefiere llamarla "ayuno". Lo hace por ella, para conseguir que se cumpla la resolución del Tribunal Séptimo de Sentencia a la que se aferra, misma que ordenó su libertad hace poco más de una semana, pero también dice que lo hace por sus compañeras, quiere visibilizar que muchas de ellas llevan detención preventiva de más de dos años.

Asegura que no volverá a la política y que no se convertirá en "el chacal" de Jhonny Fernández, que no lo atacará, que más bien cree que deben dejarlo terminar su gestión (se ha iniciado un proceso de revocatorio contra él) para que luego, la gente que votó por él, sea quien juzgue su trabajo.





-¿Cómo ha sido para usted este tiempo de 2 años de estar aquí en la cárcel?



Dos años que nadie puede creer una situación así. Lógicamente, al entrar tuve miedo ante lo desconocido, ante una cárcel, pero ¿sabe? hay algo que también me fortaleció, que ha sido el Señor. Tuve esa situación de fortaleza de fuerza.

Mucha gente me dice mamá Angélica, madre Angélica, y dije, si fui esa persona que sirvió para Santa Cruz, tengo que ser luz. Entonces me fortalecí en la fe y eso es lo que he hecho pintando, creando artesanías, haciendo jardinería, y así con mucho oficio diario he sobrellevado la fatalidad.

Murió mi padre, eso me dolió muchísimo. Murió mi esposo, y murió el padre de mi nietito. La muerte de mi esposo para mí fue un impacto terrible. Estuve dos días con calmante... tuve un sueño, en ese sueño lo veía a el a mi papá de ida en un lugar fantástico, a una luz, yo estaba ahí parada y me decían estamos bien, estamos viendo al Señor, eso a mí me consoló, porque no tenía consuelo.

Seguí adelante, seguí en esta acción de fuerza. Voy a ser una nueva Angélica porque empecé a reflexionar mi vida, qué hice bien, qué hice mal. ¿Qué hice bien? Mis convicciones, mis principios, servir a Santa Cruz, estar al lado del mejor alcalde. ¿Qué hice mal? Se lo digo claro: ser muy confiada.



-¿Se arrepiente de toda esa gestión? ¿De qué se arrepiente?



No, no me arrepiento, porque sé que hice bien a Santa Cruz. No me arrepiento de estar al lado del ingeniero Percy, de haber hecho lo que hice. Yo siento que hice lo mejor que pude hacer desde mi profesión. Desde la parte humana, recorrí los barrios, recorrí todo, ¿de qué puedo arrepentirme? De la confianza excesiva que tuve en las personas.



-La acusan de corrupción , ¿no tenía el control de algunas áreas?

Imagínese que yo estoy acusada en tres hechos de cuando no era alcaldesa. No era alcaldesa en los 'ítem fantasma' de los hechos que se investigan, no tengo control de Recursos Humanos, es un ente del que yo no estoy a la cabeza. Sí estaba yo y los concejales (a cargo) de Recursos Humanos del Concejo, no del Ejecutivo. Sé que en un juicio eso va a salir a relucir, esto es político. ¿Qué tengo que ver también en el BRT? No firmé los contratos, no estuve como alcaldesa, entré, usted sabe, solo para la pandemia. Pero es como que se entró en una suerte de oídos sordos, que nadie escucha razón y lo he entendido en ese sentido.

-Aquí usted está dice que se siente en indefensión. ¿Quién cree que está detrás de todo?



Johnny Fernández, no tengo por qué darle mayor vuelta, es una persona con la que compartí cinco años en condición de concejal, se mostraba en una condición de un hombre tranquilo. Es una persona que me ha hecho mucho daño a mí y a mi familia, yo hasta ahora trato de entender cuáles son las causas y los motivos de esta saña, ¿cuáles son sus miedos? Yo lo he dicho y lo vuelvo a manifestar, no vuelvo a la vida política.



-¿Está seguro, no va a volver a la política?



No, no. Yo voy a hacer el bien desde donde me toque estar, quizás con la dirigencia, ayudando como hago acá, como he ayudado a crear esto, que por primera vez se han visto los trabajos de artesanías del penal de Palmasola con manos artistas.



-¿Cómo es el día a día en Palmasola de Angélica Sosa?



Depende como es usted, yo le doy actividad a mi día, empezando a hacer artesanías, voy a talleres de pintura, ustedes saben que pinto, soy artista, en el sentido hasta de la profesión, entonces paso así el día. Recibo muchas visitas, hasta las cuatro estoy con mucha gente que viene de los barrios, amigas como hoy me ves, rodeada de amigas. Entonces mi día a día se va sobrellevando, no le voy a decir que estoy en el mejor lugar, pero sí lo he tomado como un hogar transitorio, adaptada.

No tengo un baño, no tengo lujos, no tengo comodidad, comparto el baño con más de 20 personas, ducha con 20, pero me he hecho una rutina de que esto es transitorio y ya estaré en mejores condiciones.



-Ha vivido la muerte de su papá, la muerte de su esposo y ¿cómo ha gestionado esas emociones de depresión, de tristeza?



Yo creo que quizás no he exteriorizado lo suficiente, nadie me quita de la cabeza de que la estenosis de la carótida derecha que tengo es como he mimetizado la fatalidad por la que atravesé.

Antes no tenía síntomas, hasta Cotoca me iba caminando. Ahora han disminuido mis fuerzas, si estoy con ese riesgo de muerte, yo estoy segura que es por esta injusticia, por estar sometida por esta persona y el grupo que en este momento, circunstancialmente, a él lo apoya. Pero esta situación va a pasar y voy a estar de nuevo en mi vida normal.



-Ha decidido tomar una medida muy fuerte, que podría afectar su salud...



Yo quiero que la huelga de hambre se tome no como una medida, sino como un sacrificio a mi Señor, es un ayuno. No lo hago solo por mí, aquí el 70% de las 600 mujeres tienen más de 2 años de detención preventiva. Yo lo hago por (conseguir) un nivel de justicia.

Aquí es como que se cortan las voces, se cortan los pensamientos. No he tenido problemas con nadie, se me ve una conducta correcta, soy cariñosa, soy amiguera, pero tengo un poco esa rebeldía a un sistema en el que están nuestras voces embargadas. ¿Por qué hay tanto feminicidio? ¿Por qué las mujeres no denuncian? Porque están cortadas nuestras voces.



-¿Cómo piensa pasar su Navidad?



En mi casa ... estoy segura que voy a estar en mi casa con mis hijos, mis dos nietos, mi hijito Sergito que tiene 10 años, mi madre de más de 80. Tengo esa fe de que voy a estar en mi casa como corresponde.



-Para terminar ¿qué le gustaría decir?



Decirle a la ciudad que seamos menos malos. Que dialoguemos, que pensemos que todo lo que se hace mal, no es algo que progrese, es algo que le hace más daño a la persona que hace el mal.

Nunca, cuando me tocó estar al mando de la ciudad, al mando del Concejo municipal o acompañando al mejor, hicimos daño a nadie, nunca estuvimos amenazando, para eso es la democracia, para diferir, para tener pensamientos distintos, para no estar de acuerdo, pero no para amedrentar a la gente, meterla presa, ponerles un bozal y encarcelar, no es esa la democracia.

Johnny Fernández y su equipo, es el el responsable, pero yo no voy a salir a atacarlo, no, no voy a entrar a ningún dilema ¿por qué? porque a él lo tiene que juzgar el pueblo.

Él tendría que cumplir su mandato para que ese pueblo que lo eligió lo juzgue porque soy una persona altamente democrática. Angélica Sosa no va a ser su chacal ni va a ser quien le esté haciendo daño, no, que él se quite ese miedo que tiene, no voy a ser yo, y me estoy comprometiendo a no hacerlo.