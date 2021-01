Sosa dice que es normal que secretarios pongan a disposición su cargo y que el audio no está completo

Escucha esta nota aquí

Evita ahondar en el tema. Angélica Sosa, alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, manifestó este martes que "es normal" que los funcionarios municipales pongan a disposición sus cargos y que el audio filtrado, en el que habla de campaña y exige la renuncia de sus colaboradores que no van "a su ritmo", no está completo.

“No corresponde al audio completo, en algún momento lo voy a pasar, me da tristeza. Cuando hay ingreso de alcaldesa, por un tema ético, se ponen los cargos a disposición y en enero se vuelven a poner los cargos a disposición, lógicamente voy a ratificar a la mayoría, pero cuando yo fui secretaria en las dos gestiones que el ingeniero (Percy Fernández) fue candidato, yo renuncié para poder ayudar”, dijo la ahora candidata a alcaldesa por Santa Cruz Para Todos (SPT).

En las últimas horas comenzó a circular una grabación en la que se escucha a Sosa recriminar a sus colaboradores por tener que trabajar hasta 14 horas para asistir a concentraciones reducidas de vecinos, demandando que todos se sumen a la campaña de conseguir votos para su candidatura.

“No tengo conocimiento, pero estas renuncias, no es la primera vez (que suceden), cuando asumí, es un tema ético, presentaron las renuncias, no es renuncia, pusieron a disposición sus cargos, varios han renunciado, y esto se hace siempre, es algo de ley, cuando se inicia el año, lo hace el gabinete y lo hacen todos”, complementó sin otras precisiones.

En el registro sonoro se escucha criticar a Sosa el “no importismo” de algunos personeros, afirmando que se siente “traicionada” y abriendo la puerta para que quienes deseen sumarse a la campaña de su contrincante, Jhonny Fernández, lo hagan.

Sin embargo, hoy se mostró más conciliadora, asegurando que “confía” en el equipo que le dejó Percy Fernández, comprometiéndose a continuar con “más trabajo, esfuerzo y sacrificio” por la población cruceña.

Actualmente se especula con que al menos cuatro secretarios de la Alcaldía pusieron a disposición su cargo tras conocerse los resultados de la encuesta de Ciesmori, en la que Sosa figura segunda, con 15,7 por ciento, 10 puntos por detrás de Jhonny Fernández, que alcanzó el 25,8 por ciento.