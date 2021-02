Sosa dice que Jhonny Fernández “es el MAS” y que no dejará de usar la imagen de Percy en su campaña

Escucha esta nota aquí

Angélica Sosa, alcaldesa interina y candidata de Santa Cruz Para Todos (SPT), afirmó este miércoles que su contrincante de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, representa al MAS en esta región del país y lamentó que se divida el voto en lugar de propiciar la unidad.

En una extensa entrevista con ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio, Sosa denunció que es víctima de violencia mediática y aseguró que no dejará de usar la imagen de Percy Fernández dentro de su campaña.

“No crea que es fácil, tengo una familia y me están echando palo mañana, tarde y noche. En una situación desmedida, se han unido todos desde la parte de Demócratas, nos hablaron de unirnos por Santa Cruz y a este paso querrán que la Alcaldía de Santa Cruz la tenga el MAS, porque Jhonny Fernández es el MAS, hay mucha compenetración, se divide el voto, el mismo electorado de Roly y el mío”, afirmó.

Contó que existen 12 denuncias para inhabilitar su postulación y criticó duramente a Demócratas por no respetar los “espacios”, como solía hacerse en el caso de Rubén Costas y del alcalde saliente.

“Hay mucha falsedad (…) Con Costas no hay ruptura, hay una buena relación, su partido es el que no está procediendo, un partido que estuvo en un Gobierno transitorio, lo hizo mal, se habla de unidad cuando su gente no ha tenido la propia unidad para conservar su propio partido”, manifestó Sosa.

Rechazó los hechos de violencia registrados en medio de actos proselitistas y afirmó que se aguanta “calladita” la guerra sucia que existe en su contra. “Nadie en una pandemia sale bien, pero aquí estoy al frente. Violencia mediática hacia una mujer, violencia en la calle con las barras y nadie habla cómo empieza. No somos personas de salir a defender, he pedido a mi jefe de campaña que indique que esto no es lo correcto”, dijo.

Resaltó que, a diferencia de otras autoridades, ella separa su gestión de la campaña, y que prioriza el trabajo antes que proyectar su imagen. “Me duele mucho, estoy siendo sincera, pero voy a seguir adelante porque voy a ser alcaldesa electa de Santa Cruz. No me he dedicado a hacer campaña, antes de mis intereses personales antepuse los intereses del pueblo”, concluyó.