Sosa lamenta ataques del entorno de Costas

Sobre una posible ruptura de relaciones entre el Gobernador, Rubén Costas y la alcaldesa interina, Angélica Sosa por un tema de competencia en las elecciones subnacionales, la también candidata indicó que con Costas se lleva bien, pero lamentó que su entorno de Demócratas la ataque.

“Hay una buena relación con él. Su partido es el que no está procediendo, porque fueron los primeros, Mamén Saavedra, que pidió mi inhabilitación. No sé cuál es el miedo”, dijo Sosa.

Al respecto, el jefe de campaña de Demócratas, Marco Mejía indicó que como partido no hacen ningún tipo de ataque personal.

“No tenemos nada personal con nadie, pero eso no quita que hay personas responsables sobre el mal estado de la ciudad, la ciudad esta mal no por obra y gracia divina, está así porque no hicieron un buen trabajo.

Estamos convencidos que un ciclo se acabó en el municipio”, dijo.

Sosa contó que, hasta el momento, son 12 las denuncias que han presentado contra ella y su agrupación ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz y que continuará con su candidatura por la alcaldía de la capital.