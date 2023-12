Sosa no puede salir de Palmasola por temas administrativos

Arturo Heredia, abogado de Angélica Sosa cuestionó que no haya funcionarios del penal de Palmasola de turno este feriado del 25 de diciembre, mientras que, cuando ingresó, eran tres quienes recibieron el mandamiento para su reclusión.

La exalcaldesa no podrá salir de Palmasola por este tema administrativo, pese a que una jueza ordenó su libertad inmediata.

“Lamentablemente los personeros que están encargados de esa división no llegaron hasta ahorita, están en su día libre, están cumpliendo su feriado. Vamos a esperar que llegue la encargada y pueda recibir el mandamiento (de libertad) para que ella pueda salir” , indicó el jurista.

"Los procesos de la Alcaldía son armados. No hay un proceso que tenga sustento legal. La acusan (a Sosa) de Bs 300 millones y no hay una sola prueba(...) Ellos no tienen pruebas contra ella", expresó el abogado.