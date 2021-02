Sosa pide a médicos pensar en el prójimo y salubristas siguen cuantificando muertes por Covid-19

Escucha esta nota aquí

El conflicto entre autoridades de la Alcaldía y los profesionales de salud continúa. Hasta ahora no se logrado un consenso que pueda poner punto final al paro escalonado que lleva adelante el sector salud, que pide medidas más drásticas (como una cuarentena rígida) para frenar la expansión del virus en Santa Cruz.



La alcaldesa interina, Angélica Sosa, pidió a los médicos -que actualmente cumplen un paro de 48 horas, que piensen en el prójimo que sufre debido al paro. La autoridad municipal comparó a los huelguistas con los profesionales que son parte de las brigadas médicas municipales, que sí se "ponen la camiseta" y están trabajando.

Para Sosa, el paro médico no es contra la Alcaldía, contra la Gobernación, ni contra los funcionarios públicos, sino es contra una población que sufre porque no puede ser atendida con normalidad en los centros de salud de la ciudad. "Nosotros seguimos en las calles atendiendo las demandas de la gente con medicinas y atención gratuita", manifestó..

"Pedimos pensar en el prójimo y en quienes necesitan certidumbre", reclamó Sosa, a tiempo de recordar que se debe velar por el bienestar de cada vecino. También recordó que están prohibidos los eventos masivos, fiestas y actividades relacionadas durante el feriado del Carnaval.

Edil Toledo, titular del Colegio Médico de Santa Cruz, lamentó la actitud de Sosa y dijo que las autoridades locales parece que viven "en otro planeta", ya que no parecen estar conscientes de que el Covid-19 está causando unas 20 muertes cada día y más de 400 nuevos infectados.

Toledo lamentó que hasta ahora la Alcaldía no haya atendido las demandas de los médicos y espera que la Defensoría del Pueblo tome cartas en el asunto y haga reaccionar a las autoridades. "Aquí los médicos y la gente se está muriendo, decepciona de que no haya cuarentena y esperamos que se tomen medidas", señaló. El sector no descarta una nueva movilización para la siguiente semana.