Sosa trata de pescar en un Demócratas confuso

Ante el silencio del Movimiento Demócrata Social, buenas son las invitaciones. Angélica Sosa, alcaldesa interina y candidata a quedarse en su cargo por Santa Cruz Para Todos. anunció que le había ofrecido a Roly Aguilera, hombre fuerte de Demócratas y exsecretario general de la Gobernación, a ser candidato a concejal para tratar de lograr la unidad del bloque opositor contra el Movimiento Al Socialismo.

“He ofrecido a Roly Aguilera, un hombre de grandes quilates, que se sume a la lista de concejales”, dijo Sosa e indicó que este sería uno de los objetivos para sumar fuerzas de cara a las elecciones subnacionales que se celebrarán el 7 de marzo de 2021.

No es una invitación cualquiera, ya que Aguilera es uno de los nombres que baraja el partido verde para candidato a alcalde, si es que Rubén Costas finalmente no se postula al sillón edil, algo que para estas horas parece un hecho.

Sosa aseguró que las encuestas de su partido la dan como favorita para seguir en la Alcaldía y que ambos partidos ya lograron acuerdos en otros municipios, como en El Torno, donde Gerardo Paniagua buscará la reelección.

“Tenemos una buena relación con todos, es necesario hacer una fuerza común, una fuerza poderosa para todos”, señaló Sosa, quien es precandidata a la Alcaldía cruceña.

En discusión

En Demócratas reina el silencio. Ayer se trató de contactar a tres altos dirigentes del partido que hace cinco años ganó la Gobernación con casi el 60% de los votos, pero no hubo respuestas. Fuentes del partido señalan que no descartan ninguna posibilidad e incluso se baraja la opción de no llevar candidato propio a la Gobernación ni a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Su mejor opción de ganar en la ciudad más poblada del país sería Rubén Costas, pero no se ha pronunciado favorable a una nueva candidatura y ya ha declarado que es favorable a la renovación.

En ese sentido, se han analizado candidaturas como las de Vladimir Peña y Rose Mary Sandoval para la Gobernación y la de Aguilera y Óscar Ortiz para la Alcaldía cruceña, pero aún no hay humo blanco.

Tras un 4% a escala nacional en las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 y haber bajado su candidatura que respaldaba a Jeanine Áñez en las elecciones generales de este año, el partido liderado por Costas, que llegó a ser el segundo en estructura a escala nacional, se quedó sin representantes ante la Asamblea Legislativa y depende de la elección subnacional para demarcar su futuro.

Ayer, la asambleísta de Demócratas Kathia Quiroga, que en algún momento se perfilaba para suceder a Costas en la Gobernación, señaló que las invitaciones como las de Sosa se definen con la estructura del partido verde, tomando en cuenta los estatutos. “Lo que hemos planteado es tener candidatos en las nueve gobernaciones y en los municipios, pero autorizamos a los comités departamentales buscar la unidad y alianzas”, dijo en declaraciones a Unitel.

De momento, esas candidaturas se siguen discutiendo y las otras fuerzas tratan de pescar a sus mejores cuadros en medio de la indefinición.