“Sospechamos que no quiere trabajar”: Montaño critica a Camacho y advierte con protesta de sectores si no se entregan obras pendientes

“Por su paro, el señor Camacho se ha olvidado de que es gobernador y por eso le recuerdo que hay obras, principalmente carreteras, que se tienen que terminar. No solamente es pasearse por Santa Cruz en moto” , cuestionó el ministro.

Montaño advirtió que, si la Gobernación no cancela este monto, se corre el riesgo de no concluir las obras, además, aseguró que el proyecto carretero ya tiene un retraso de más del 13% y que, si no se entrega a tiempo, “seguramente los pobladores y los hermanos de sector van a salir a protestar”.