SPT no se pronuncia sobre la posible postergación electoral, pero acatará la decisión del TED

Santa Cruz para Todos (SPT), el partido que postula a la alcaldesa interina Angélica Sosa como candidata a la comuna cruceña, no se pronuncia sobre la conveniencia o no de postergar las elecciones subnacionales. Considera que esa determinación, de acuerdo a argumentos técnicos, corresponde al Tribunal Electoral Departamental.

El jefe de campaña de SPT, Roberto Áñez, expresó con claridad que su partido "siempre va a hacer lo que la corte electoral departamental determine". Justifica su postura asumiendo que todos los partidos y agrupaciones que participan en la contienda electoral son parte del proceso y no pueden convertirse en jueces del mismo.

"Como SPT, somos respetuosos con lo que la corte determine" agrega Áñez. Además confía que la decisión del ente electoral será asumida con responsabilidad y de acuerdo a argumentos científicos.

Respecto a la campaña, considera que "es una campaña no tradicional, no normal" en la que no se podrá realizar aglomeraciones o fiestas. Más bien, desde SPT "vamos a estar en todos los distritos municipales impulsando la desinfección de las calles y la fumigación" destaca Áñez. También incluye entre sus acciones la entrega de las canastas solidarias.