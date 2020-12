SPT y UCS se lanzan acusaciones de “jugar” a favor del MAS

Escucha esta nota aquí

Todavía no se aclara el panorama electoral de cara al 7 de marzo de 2021 y las chispas ya saltan entre los diversos frentes. Santa Cruz Para Todos (SPT) “disparó” contra el partido que lidera Johnny Fernández y lo acusó de jugar en favor del MAS; por su parte el exalcalde y actual concejal de UCS respondió que lo único que hace es denunciar la mala gestión municipal.

El secretario general de SPT, Roberto Áñez, puso acusó al líder de UCS de ser “la ficha oculta del MAS en Santa Cruz para dividir el voto”. Según Áñez, el MAS no quiere que Angélica Sosa gane el municipio cruceño.

Sin querer entrar en la guerra de acusaciones, Fernández desliza una pregunta: “¿Quién ha convivido 15 años con el MAS? Toda la opinión pública la sabe”. El candidato de UCS dice que prefiere aprovechar la oportunidad para hablar de sus propuestas que “construirán una ciudad de verdad, sin baches, sin inundaciones”.

Fernández adelanta también que está tramitando diversas denuncias contra el Ejecutivo municipal por el supuesto sobreprecio en la compra del terreno del Vertedero municipal y el supuesto “despilfarro de plata” en construcciones innecesarias y pago de alquileres de inmuebles.

Por su parte, Áñez destaca la cercanía de Johnny Fernández con el Movimiento Al Socialismo con quienes -según él- la UCS ya concretó “un acuerdo reciente en la Asamblea Plurinacional”. Considera que el MAS “hace el trabajo sucio en favor de Johnny Fernández”. Además, recuerda que Johnny Fernández tampoco asistió a la reunión de precandidatos convocada por el Comité pro Santa Cruz.

Para Fernández, su inasistencia a la reunión propuesta por los cívicos responde a su manera de encarar la campaña. “Asistiremos a todas las reuniones que busquen la unidad en torno a los programas, ya hemos manifestado la apertura para el diálogo”, dijo.





Crítica el encuentro en el Comité Cívico como un intento de acuerdo político y no un acuerdo programático. "No es cuestión de quién va primero o segundo; primero hay que saber el rumbo y el futuro de Santa Cruz”, manifestó.

Ante las acusaciones de SPT, Fernández insiste en que no se ha reunido con nadie del MAS y que su relación con otros partidos y alianzas está abierta, aunque, por momento no hay acuerdos. Eso sí, no descarta un acuerdo con su hermano, el exalcalde Roberto Fernández, similar al que se realizó en los últimos comicios municipales.

Indicó que este lunes sostendrá una reunión con el Comité Político de UCS para clarificar su participación en la elección para la Gobernación donde también se clarificarán las listas de concejales para el municipio.