Subgobernador de Ichilo aclara que denuncias por uso indebido de bienes del Estado no son en su contra

El subgobernador de la provincia Ichilo, Edson Ureña, aclaró que la denuncia que habría hecho el candidato a gobernador por la agrupación ciudadana SOL (Seguridad Orden y Libertad), Luis Felipe Dorado, sobre supuesto uso indebido de bienes del Estado, no fue en su contra sino en contra de los candidatos de Demócratas a la Alcaldía de San Juan y de un candidato a asambleísta suplente por Creemos.

“Me toma por sorpresa la decisión que se toma desde la Gobernación de suspenderme de la forma como se lo hace, quiero aclarar de forma contundente que en las denuncias que presenta Luis Felipe Dorado no se me menciona y en las pruebas no estoy presente. Durante estos seis años me he manejado con total transparencia, por eso presentaré mis descargos, pero quiero aclarar a la opinión pública que no he estado participando de forma activa políticamente”, expresó Ureña, detallando las denuncias por supuesto uso indebido de bienes del Estado.

Uno de los hechos denunciados habría ocurrido en el municipio de San Juan el 10 de febrero durante la entrega de alimentos del Banco Solidario, desde el domicilio del candidato a la Alcaldía por Demócratas Límber Rojas y con presencia del candidato a asambleísta suplente por Creemos, José Chipana.

“Estos alimentos son custodiados en la Subgobernación y debían ser entregados en la Unidad Educativa San José obrero”, dijo.

La segunda denuncia sería sobre el uso de un vehículo de la Subgobernación, que -según Dorado- habría sido utilizada en campaña política. Al respecto Ureña dijo: “El vehículo que muestran en las pruebas no está asignado al subgobernador. El vehículo que se me asignó es una camioneta que está en reparación, me he estado moviendo en mi vehículo particular".



El sábado, en rueda de prensa, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Frontanilla, informó sobre la suspensión temporal de Ureña, luego de conocerse denuncias sobre supuestos hechos irregulares y el uso indebido de bienes en la Subgobernación de la provincia Ichilo.