Suegra de Pacheco se compromete a que su hija acuda a la Fiscalía, pero demanda un proceso justo

"Me comprometo a que ella se tiene que presentar", señaló Callaú ante los medios de comunicación en el ingreso de la Fiscalía. La madre de Brigith Suárez, esposa de Pacheco, estuvo más de una hora en la Fiscalía a pesar de que "no han querido atenderme".

Callaú desconoce el paradero de su hija y lamenta la situación por la que está atravesando su familia. "Ella no es una maleante, no es una persona que hubiera estado en puestos de la Gobernación" y por tanto, no entiende por qué la justicia la vincula con los actos de su marido.