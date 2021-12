Suegro del fiscal Mariaca renuncia a la Alcaldía y afirma que nada tiene que ver con ítems fantasmas

Escucha esta nota aquí

Su nombre apareció públicamente al ser el suegro del fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca. Luis Flores es abogado y acumula más de 15 años de trabajo apoyando a municipios. Hace algo más de año y medio ingresó a trabajar en el Gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra como asesor legal.

Pocas horas después de conocerse su parentesco con el fiscal departamental, Flores presentó su renuncia irrevocable al cargo de asesor legal. Lo hace, asegura, por "la seguridad de mi familia y el honor personal" ante la susceptibilidad generada y el estado de gestación de su hija.

Este viernes por la mañana, el concejal Manuel Saavedra cuestionaba si la actuación del fiscal Mariaca pudiera estar afectada por la otorgación de pegas. Adelantó que pedirá un informe para esclarecer los hechos.

Sin mencionar nombre alguno, Flores aludió a "gente indecente que busca desprestigiar a las personas" y que "me han involucrado sin razón ni motivo" en el caso de los ítems fantasmas conocido recientemente.

La renuncia responde a la "necesidad personal y familiar de vivir tranquilo" y acabar con las denuncias que perjudican a su trayectoria profesional.

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación, Flores señala que no tiene conocimiento de los ítems fantasmas puesto que no tendría relación con el departamento de Recursos Humanos. A pesar de eso, presentó su renuncia para "que no se entorpezca esta situación".

La Alcaldía se adhirió a una denuncia particular contra Antonio Parada por la supuesta creación de 800 ítems fantasmas. Desde la Dirección Municipal de Transparencia se amplió la denuncia a otros tres exfuncionarios municipales.

El propio alcalde Jhonny Fernández cuestionó la retardación de la justicia y la advirtió con mover las bases vecinales si el fiscal volvía a rechazar el caso como hizo anteriormente.

Ante la pregunta de los periodistas, el abogado reconoció que ingresó a trabajar a la Alcaldía durante la gestión de Angélica Sosa. "Presenté mi currículo y valoraron mis méritos de 15 años de trabajo con los municipios. No necesito que alguien interceda por mí", dijo.