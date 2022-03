Sujeto disparó arma de fuego a los pies de su esposa y de su hija en Guarayos

Escucha esta nota aquí

La madrugada del martes, un sujeto de nombre Juan Gan Wakuhori Tagua, disparó su arma de fuego, un salón calibre 22, a los pies de su esposa Raquel Quinta Uraba y de su hija Yamile Wakuhori Quinta, de 17 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Policía, el hecho ocurrió la madrugada del martes en la localidad de Yaguarú, municipio de Urubichá, Provincia Guarayos.

Tras los gritos de auxilio de las víctimas, los vecinos acudieron al lugar, quienes capturaron al agresor y lo entregaron a la Policía, mientras que las víctimas fueron trasladadas al centro de salud de la localidad, donde reciben atención médica.

“El me pidió que le sirva de comer y le di de comer, quería hablar conmigo y le dije que no porque estaba borracho y de eso se enojó, botó la silla y rompió la malla entonces me metí al cuarto de mis hijos y ahí fue cuando disparó”, relató la esposa del agresor, Raquel Quinta.

El agresor se encuentra aprehendido y será puesto ante un juez para una audiencia de medidas cautelares este miércoles por el delito de intento de feminicidio. La madre tiene 10 días de impedimento y su hija, ocho.