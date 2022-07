Sujeto que apaleó y golpeó con un machete a su pareja por gastar Bs 50 para la comida, es enviado a la cárcel

Es así, que durante la declaración y evaluación sicológica de la víctima, é sta confiesa que su concubino era agresivo y que por temor no lo denunciaba; sin embargo, los golpes que recibió hace una semana sí los hizo conocer a su entorno, pero no recibió apoyo, viéndose obligada a convivir con su agresor.

"Tengo miedo que nos siga haciendo daño, tengo miedo por mis cuatro hijos, primero yo no sabía que él era así, pero después siempre me golpeó. Hasta su madre sabía qué me hacía su hijo y le pedía ayuda, pero nadie me ayudó", manifestó la víctima en entrevista con Red Uno, desde la sala del hospital donde se encuentra internada.