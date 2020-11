Suma otra denuncia por las agresiones en la Brigada Parlamentaria

Escucha esta nota aquí

Lesiones leves y graves, racismo y asociación delictuosa son los delitos por los que se acusa a grupos contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyos miembros fueron agredidos durante la elección y posesión de la nueva directiva de la Brigada Parlamentaria Cruceña.

La denuncia fue ingresada en ventanillas de la Fiscalía de Santa Cruz en las últimas horas y entre las partes denunciantes figuran los diputados Estefanía Morales y Hernán Hinojosa, de la bancada del MAS, quienes censuraron la agresión a las autoridades de su partido.

"No sabemos si (los agresores) serán de un partido político", apuntó Morales a tiempo de exponer que los militantes masistas no acudieron a la actividad de la Brigada Parlamentaria, sino que fueron autoridades del partido azul las que resultaron agredidas. "Somos respetuosos de la ley y decimos no a la violencia", apuntó, a tiempo de agregar que respetan el principio de alternancia que da la presidencia de la Brigada Parlamentaria a Creemos.

Hinojosa señaló que, entre los 26 parlamentarios y colaboradores que asistieron al lugar, hay varias personas heridas y que dos de ellas fueron rociadas con una sustancia desconocida. Entre los afectados están María Muñoz (Bartolina Sisa), Amalia Antonio (diputada) y Deisy Choque (sector campesino, una de las acusadas por los conflictos en Montero durante los 21 días de paro). Denunciaron que estas mujeres fueron correteadas a chicotazos por el lugar, la Plaza 24 de Septiembre.

​Una periodista de Cadena A también fue agredida por los grupos movilizados. En los videos que circulan en las redes sociales se evidencia que recibe empujones y también fue rociada con una sustancia desconocida en la cara.

Según el informe de las autoridades, hay tres denuncias por los incidentes que se registraron en la capital cruceña durante la pasada jornada. Hay una persona arrestada por estos hechos y se presume que es miembro de la Unión Juvenil Cruceñista, pero será la Justicia quien determinará la situación, según el informe de Rubén Barrientos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)

"Hay un grupo minoritario que se cree dueño de Santa Cruz y Santa Cruz no es de nadie. Como diputados somos respetuosos de las leyes y sistemas y vamos a ser siempre respetuosos, vamos a exigir que la ley se cumpla como debe ser", apuntó el diputado Hinojosa.

Se estima que nuevas personas sean citadas a declarar ante el Ministerio Público, entre ellos las afectadas, algunas tienen hasta 30 días de impedimento, de acuerdo al reporte.