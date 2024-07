Suman 14 los trabajadores en huelga de hambre en la Maternidad Percy Boland

La huelga de hambre en la Maternidad Percy Boland se intensificó este jueves, con un total de 14 trabajadores que han decidido sumarse a la medida de presión para exigir mejoras en las condiciones laborales y la atención a los pacientes.



Lamentablemente, una de las trabajadoras que inició la huelga el pasado lunes se vio obligada a abandonar la misma debido a problemas de salud.



Laura Rojas, ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de la Maternidad, expresó su preocupación por la falta de respuesta concreta por parte de las autoridades. "No hemos tenido acercamiento de las autoridades. La única buena noticia es que las compañeras están firmes y estamos más unidas que nunca", afirmó Rojas.



Los trabajadores exigen la asignación de un presupuesto para la compra de equipos e insumos, la habilitación del ex Banco de Sangre para ampliar las instalaciones, la regularización de la situación laboral de 16 enfermeras y la firma de convenios con clínicas privadas para complementar la atención.



"Necesitamos que las autoridades estén acá para analizar y ver de cómo vamos a salir de este lío porque es un problema. La maternidad no puede seguir funcionando así", enfatizó Rojas.



"Si tenemos que llegar más días, lo vamos a hacer. Nos vamos a levantar mientras no tengamos un presupuesto con qué sobrevivir", añadió.



Cabe destacar que la huelga de hambre no afecta la atención de las pacientes, según aseguró el director de la Maternidad, Mario Herbas, en días pasados.