Suman los reclamos por abusos policiales: un joven fue encañonado y un discapacitado golpeado (quedó grabado)

Desde las 00:00 horas del lunes, cuando se inició el paro nacional, la Policía empezó con los operativos de prevención y desbloqueos de las calles y avenidas, durante los cuales se registraron enfrentamientos con las personas y se evidenciaron algunos abusos, que quedaron grabados por los testigos. Sobre estos hechos las autoridades policiales no han querido pronunciarse.

En uno de los hechos, un joven de 19 años fue encañonado por un efectivo policial la noche del lunes, en la zona del Plan Tres Mil. Este suceso quedó registrados por un camarógrafo del canal de televisión Bolivisión, en el que se observa al uniformado jalar de la polera al afectado y luego apuntarle con su arma de fuego.

“El día de ayer solo estaba ayudando a una señora que los policías habían gasificado. Como se ve (en las imágenes) yo no estaba con petardos o amedrentando (…) Quedé con traumas luego de que me apuntaron con un arma”, dijo el afectado en un video difundido en redes sociales.





Según la víctima, los efectivos intentaron quitarle su bicicleta y subirlo a una patrulla. Añadió que fue golpeado y que su polera quedó rota luego de que lo jalonearon. “intentaron atentar contra mi vida”, agregó.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, se pronunció en sus redes sociales sobre este caso y pidió a la Policía sancionar al efectivo que cometió el abuso físico contra el joven. “Exigimos sanciones para el oficial de policía que apuntó a un ciudadano indefenso con un arma de fuego. Exhortamos a la institución a que emita una disculpa pública por ese acto vergonzoso”, escribió.

En otro hecho similar, un hombre con discapacidad fue empujado por otro uniformado, que le reprochó por encontrarse en una acera, cerca de un punto de bloqueo de la zona de la Villa Primero de Mayo. “Y así enfermo lo traen”, se escucha decir a otro efectivo, al darse cuenta que al afectado le costaba caminar cuando se levantó del suelo.

“Me empujaron y ellos no saben que yo soy discapacitado. Estaba con mi hermano apoyándolo (en el paro) y ahí vienen los policías, me empujan y me tumban. Por eso se quebró mi celular, mire (muestra la pantalla dañada del dispositivo móvil)”, relató el hombre.

Los periodistas de diferentes medios de comunicación pidieron en el grupo de WhatsApp del Comando Departamental la atención de Orlando Ponce, comandante de Santa Cruz, sobre estos abusos, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, Ponce, prefirió atender solamente al canal estatal (Btv) y en su entrevista manifestó que durante esta segunda jornada de paro se arrestaron a algunas personas consumiendo bebidas alcohólicas en vías públicas. Asimismo, añadió que los operativos de desbloqueos continuarán.

