Suman más de 200 brigadistas con síntomas de intoxicación alimentaria y piden explicaciones al Sedes por la comida "podrida"

“Me encuentro mal, me siento mal, me duele el estómago, estoy inflamada, tengo fiebre y vómito. Todo esto pasó desde ayer, después de ingerir los alimentos que nos dieron, que claramente estaba dañados, terminamos intoxicados. No soy la única, somos varios”, dice Rosy Chira, recostada en una cama del centro de salud San Luis, donde fue internada después de presentar síntomas de intoxicación alimentaria.