Supuestos cómplices develan información que inculpa a Javier; familiares de Viviana dicen que cometió el feminicidio para ocultar una violación

Este jueves, la justicia determinó enviar a la cárcel de Palmasola por 180 días a los dos sujetos que supuestamente habrían colaborado en la fuga de Javier Copa Mamani, quien es acusado de asesinar a Viviana Ojeda Vargas (21), que estaba con 20 semanas de gestación.

Ramiro C. M. Daniel L., el primero hermano y el segundo amigo de Javier, son las dos personas que, para la Fiscalía, no solo habrían entregado dinero al acusado para que pueda viajar a Argentina, sino que habían ayuda a deshacerse de algunas evidencias del hecho.

"Han limpiado el vehículo de Javier Copa, el cual será sometido a pericias técnicas por parte del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) para verificar si existen fluidos corporales de la víctima (Viviana Ojeda)”, informó la fiscal Karla Barrón.

Sin embargo, ambos imputados negaron estar implicados en el feminicidio durante sus declaraciones informativas ante la fiscal y reiteraron su versión este jueves, antes de ser trasladados al penal de Palmasola. Los dos relevaron información, que para la Policía y Fiscalía, inculpa a Ojeda.

Daniel L. señaló que vio a Ramiro Copa y a Viviana Ojeda juntos el pasado 5 de septiembre, fecha en que desapareció la víctima. “Ramiro me llamó por teléfono y me pidió que le cuide a su hijo porque él tenía problemas con su pareja, como siempre los ha tenido, pero en esa ocasión parecía que no era tan grave como otras veces”, recordó.

Según el implicado, su amigo con el que se crió en un hogar volvió en horas de la madrugada del 6 de septiembre con arañazos en el cuello y se mostró nervioso cuando iba a recoger a su hijo. “Solo me dijo que había discutido con Viviana, yo no sabía nada del feminicidio. Pero creo que él no es culpable de lo que se lo acusa”, agregó.

Daniel dijo que su único “error” fue ser amigo de Javier, pues fue por eso que le hizo el favor de cuidar a su hijo y es por esa razón por la que hoy está siendo procesado por complicidad. Además, pidió garantías para su familia, pues señala que fue amenazado de muerte por los familiares de la víctima.

Mientras que Ramiro C. dijo que “es culpable de ser hermano de Javier”. Explicó que después de la desaparición de Viviana, su familiar le pidió que le ayude a vender su vehículo para que pueda pagar sus deudas y no le habló nada del crimen.

“Fui a la playa de autos y ahí un playero me dice que haga lavar el auto de mi hermano porque así me pagarán más. Entonces lo llevé a un lavadero para poder venderlo y por eso ahora me culpa de intentar hacer desaparecer las evidencias. Cuando yo solo hice que lo laven porque ese auto olía a licor y estaba sucio”, explicó.

Lo acusan de violación

Para el abogado de la familia de la víctima, Javier Murillo, estas declaraciones son fundamentales en el proceso investigativo contra Javier Copa y asegura que Viviana Ojeda fue hallada sin vida con la misma ropa que tenía puesta el 5 de septiembre, el mismo día que salió con el principal sospechoso de su muerte.

A esto se suma que los familiares de Viviana indicaron que esta los contactó por mensajes para pedirles ayuda el día que desapareció porque su pareja la estaba llevando en su vehículo hasta un lugar alejado que no conocía.

Murillo dice con certeza que Javier es autor del feminicidio y revela que cometió este crimen para ocultar una violación que cometió contra una adolescente. “La víctima fue asesinada porque lo iba a denunciar al imputado por un caso de violación hacia una menor e iba a terminar su relación”, detalló.

Por su parte, el principal acusado dice que había terminado su relación con Viviana porque era muy agresiva y asegura ser inocente. Esta tarde declaró por más de cuatro horas ante la fiscal Karla Barrón, luego de que llegó al aeropuerto Viru Viru, escoltado por Policías desde Buenos Aires, Argentina.

Su abogado, Cristian Tejada, insistió en que su cliente no asesinó a Viviana y comentó que declaró “toda su verdad” ante la fiscal. Además, dijo que el sospechoso se encontró con Viviana el 5 de septiembre, pero luego de unos minutos la dejó en el segundo anillo.

Viviana Ojeda Vargas, de 21 años, fue encontrada sin vida el pasado fin de semana al lado de un camino que conduce a la comunidad sombrerito, en Porongo. Su autopsia de ley reveló que murió estrangulada y con un golpe en la cabeza, además que presentaba un embarazo de más de 20 semanas.

