Surazo en Santa Cruz: la gente padece en las filas y se calienta con api

En otra zona de la ciudad, Natividad Espinoza no dudó en buscar impermeable y hule para calentarse del sur y chilchi. Ella es de La Paz y le gusta el frío, pero asegura que el sur en Santa Cruz es otra cosa. “Aquí hay mucha humedad, cala a los huesos, pareciera que uno se pone la ropa mojada”, indica.

Ella vende dulces en una acera, por eso asegura que el hule la protege de las bajas temperaturas. “ Me caliento más, por eso prefiero envolverme con bolsas”, dice.

Por su lado, Juliana López, una madre de 30 años, señala que el “el frío golpea a todos”, pero también remarca que para algunos es más duro, porque no siempre hay posibilidades de contar con todo lo necesario para protegerse. En su caso, su cuarto no cuenta con puertas ni ventanas, por lo que las bajas temperaturas se sienten con mayor fuerza. También cuenta que hay muchas otras familias que no tienen las posibilidades de tener una infraestructura adecuada.