Surge hipótesis que el yerno de Sosa y el piloto murieron al aterrizar en una pista

Una de las hipótesis más fuertes que empezó a manejar la Policía es que los desaparecidos Juan José Dorado Gonzales, yerno de Angélica Sosa y el piloto Ernesto Cortez Tomas, murieron al aterrizar en una pista en el departamento de Santa Cruz. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), confirmó que el 7 de este mes, alrededor de las 9 horas con 17 minutos decoló del aeropuerto El Trompillo la avioneta Cessna 206, matrícula CP-3172, piloteada por Ernesto Cortez Tomas. Una fuente creíble reveló a la Policía que la nave estaba descendiendo y cuando se aprestaba a aterrizar, fue apartada bruscamente de su curso por fuertes ráfagas de viento y se estrelló, provocando el deceso instantáneo de los dos tripulantes. El director de Navegación Aérea y Aeropuertos Naabol de Santa Cruz, Joaquín Hurtado, reveló a diferentes medios de comunicación que la nave tenía registrado un plan de vuelo a la propiedad o estancia Cupesí, por la zona entre San José de Chiquitos y Roboré. La autoridad aseguró que la avioneta al parecer llegó a su destino y tenía que regresar el mismo día, pero se presume que lo hizo al siguiente aunque no hay la certeza.

Los informes señalan que el hangar donde tenía que llegar supuestamente está cerrado por razones del virus del Covid-19 y tenía que ser objeto de una fumigación. Sin embargo nadie negó ni confirmó la existencia de naves en el interior de este hangar, pero la que decoló con el yerno de Sosa y el piloto no fue verificada. “Era una nave con capacidad para al menos seis pasajeros, no era tan pequeña como están informando” , dijo una fuente.









Incluso la Policía ya tiene conocimiento de una posibilidad de que la nave que tenía que regresar el mismo día, no lo hizo y que pudo salir a otro lugar, posiblemente a una zona denominada El Cerro.



La cautela de la Felcc



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Julio César Cossío, ratificó que lo único que pueden certificar es la versión del padre de Juan José Dorado Gonzales. Dijo que se comunicó con la Felcc y aseguró que estaba muy mal de salud porque recibió la noticia fatídica de que su hijo murió.



Para la Felcc se puede entender que si eso esa versión es correcta, entonces también el piloto estaría muerto.



Sin embargo Cossío aseguró que mientras no se encuentre el cadáver y sea sometido a autopsia no se puede hablar todavía de muerte y que legalmente lo que existe es una desaparición de persona.



Cossío manifestó que se realizan intensas investigaciones y que no hay reportes tampoco de países limítrofes, como Paraguay. Expresó que existen hipótesis y que la Policía nada puede descartar ni confirmar plenamente.



DGAC y NAABOL



La Felcc, ya solicitó requerimientos a la Fiscalía para que de manera formal exija a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia (Naabol) emitan informes sobre la avioneta y sus tripulantes.



Ambas instituciones tendrán que responder ante requerimiento fiscal si en realidad la avioneta matrícula CP-3172, decoló piloteada por Ernesto Cortez Tomas, y viajaba como pasajero Juan José Dorado Gonzales. Asimismo si se estrelló, el plan de vuelo y despejar otras interrogantes.