Susceptibilidad y tensión afuera de la reunión por el censo por la presencia de policías de civil

Entretanto, el malestar de los presentes fue evidente debido a que estas personas no lograron ser identificadas y porque la Policía no actuó como lo hizo en los días de paro, cuando manifestantes del Plan 3000 fueron detenidos por portar petardos en una mochila.

Ya desde la Felcc, el coronel Marco Cortez confirmó que se trata de funcionarios de Inteligencia del Comando Departamental de la Policía y que su trabajo es preventivo, por si se dan hechos de violencia, por lo que desvirtuó la denuncia de los activistas. No obstante, no se conoció la identidad de los policías y estos no dieron declaraciones.