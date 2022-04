Suspenden audiencia contra el exalcalde David Mollinedo y levantan bloqueo en Concepción

Escucha esta nota aquí

Por la inasistencia del Ministerio Público y del Ministerio de Transparencia, la audiencia fijada para este martes en la capital cruceña, dentro del juicio oral contra el ex alcalde de Concepción, David Mollinedo, fue suspendida.

La ex autoridad es el principal acusado dentro del proceso judicial por el supuesto robo de Bs 720 mil al municipio de Concepción.



“Hoy fue una audiencia más en la larga lista que no se realizan. No sirve de nada que estemos todos (los interesados) si las otras partes no asisten. Es un gran perjuicio porque implica un gasto desde hace seis años', dijo Mollinedo, quien se declara inocente de las acusaciones.

La nueva audiencia dentro del juicio oral fue fijada para el 28 y 29 de abril.



Mientras tanto, en Concepción ni bien conocieron la medida levantaron el bloqueo de la ruta a Santa Cruz y la toma de la Casa Judicial. Rubén Sánchez, representante de Control Social, consideró una falta de respeto el hecho que ninguna de las dos autoridades haya justificado su ausencia.

En el Palacio de Justicia estuvieron el actual alcalde, Mauricio Viera, siete concejales y varios representantes de instituciones provinciales.