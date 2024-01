Suspenden audiencia de Angélica Sosa por el caso BRT, hasta el 23 de enero

La exalcaldesa insiste que el tiempo en el que se licitó y ejecutó la obra, fungía como concejala y no así como alcaldesa.

"Sosa no firmó en el 99,9% (de las veces), eso lo dice el informe de la fiscal. (...) era concejala; por eso me dan libertad irrestricta, pero ¿qué hace el Gobierno Autónomo Municipal después de 22 meses? Apelar, y ve una presunta autoría sobre el hecho y me traen a esta audiencia que se suspende. Y se suspende porque pedí a mi abogado (Heredia), el año pasado en septiembre, meter un memorial", explicó Sosa.