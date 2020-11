Suspenden audiencia de Costas por el caso del Estatuto Autonómico

Escucha esta nota aquí

La audiencia de juicio oral que se le sigue al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y a algunos de sus colaboradores por el caso de la Ley 001, que autorizó la implementación del Estatuto Autonómico, fue suspendida este miércoles para el 8 de diciembre.

La ausencia de miembros de la Contraloría General del Estado y otros personeros de la Justicia obligó a suspender la audiencia que estaba fijada para hoy, 11 de noviembre a las 09:00.

"Lo anecdótico es que se me ha enjuiciado por convocar a un referéndum (el llamado Referéndum Autonómico), que está respaldado por la Constitución Política del Estado y lo más paradójico es que se me enjuicia por poner en vigencia el Estatuto Autonómico. Ahora se convoca a elecciones bajo el manto de ese estatuto", remarcó el gobernador.

Además, Costas criticó que tras la asunción de las nuevas autoridades nacionales se dieron una serie de "incoherencias", ya que se reactivaron los procesos contra los opositores, cuando el nuevo Gobierno central habló de buena voluntad para no judicializar la política. "Ya estamos acostumbrados, no nos atemorizan y tenemos que estar presentes aunque la justicia no es lo mejor que tenemos en el país", señaló el gobernador.

Costas recordó que en años anteriores llegó a tener hasta 30 procesos en su contra, al igual que algunos de sus colaboradores, pero la propia autoridad afirmó que la mitad de ellos fueron resueltos.