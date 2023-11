Suspenden audiencia de Rómulo Calvo y Erwin Bazán acusados por calumnia e injuria

Fue suspendida la audiencia del expresidente cívico Rómulo Calvo y del diputado Erwin Bazán , dentro del juicio oral por los supuestos delitos de calumnias e injurias , que les sigue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Aún no se ha fijado la nueva fecha y los acusados expresan que se trata de una "cortina de humo" para tapar deficiencias de gestión de la autoridad nacional.

“ Calumnias e injurias por repetir una nota periodística de un canal de televisión. Lamentablemente, el ministro Del Castillo se preocupa por lo que dice Rómulo Calvo, y no se preocupa por lo que dice Sebastián Marset, que es más importante”, señaló el cívico.

Luego añadió: “Están volviéndolos a reactivar todos los procesos tratando de hacer una cortina de humo, cuando hemos tenido medio país incendiado; cuando sabemos que no hay combustible, que están las colas volviendo; que la economía está completamente dañada; cuando estamos en el ojo internacional por todo el caso del narcotráfico (…) quieren hacer cortina de humo para cambiar la agenda periodística”.

Similar es la percepción de Bazán, quien señaló que este proceso no tiene importancia para el país.

“Curiosamente se reactivan las audiencias y nos quieren mandar a juicio oral; la pregunta es: ¿por qué? No será porque este ministro de Gobierno, que no atrapa un solo narcotraficante, que no se encuentra un solo kilo de cocaína, que tiene cero resultados en materia de lucha contra el narcotráfico y que encima es desafiado por (Sebastián) Marset a nivel internacional desde la televisión uruguaya, ¿no será que el ministro necesita cortina de humo?”, cuestionó.