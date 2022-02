Suspenden el Carnaval de Ascensión por baja cobertura de vacunación anticovid

Escucha esta nota aquí

A pensar de que la curva de contagio del Covid-19 va en descenso (16 casos en los últimos 20 días), la baja cobertura de vacunación anticovid llevó a que el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), determine la suspensión del Carnaval 2022en Ascensión de Guarayos. Hasta el momento, solo el 38 por ciento de la población ha recibido la primera dosis contra el coronavirus.

"Ni precarnavalera, ni fiestas públicas ni privadas", dijo de forma categórica el alcalde y presidentes del COEM, Pablo Eddy Guaristy, al término de la reunión.













Con relación a la preocupación de propietarios de hoteles y restaurantes, porque no tendrán ingreso con actividades carnavaleras, la autoridad municipal dijo que no registrarán pérdidas, si no más bien ganancia porque, entre todos se le ganará al coronavirus.

