Suspenden la titulación de los estudiantes que se graduaron con documentos falsos

"En esa carrera (Comunicación Social) no está reglamentada la modalidad de titulación de examen de grado ¿Por qué otro tipo de titulación optan los estudiantes?: por el diplomado. Ellos deben inscribirse, pero en el caso de estos 18 estudiantes, ni siquiera se registraron, por lo tanto, no participaron de este proceso y luego aparecen los certificados como si hubiesen participado del diplomado. Eso es un delito y no lo vamos permitir. El rector y mi persona nos vamos a constituir como denunciantes en ese proceso, no podemos permitir este tipo de situaciones”, indicó la autoridad académica, al explicar que los alumnos investigados egresaron de dicha carrera, pero no están titulados.