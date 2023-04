Suspenden por 30 días las operaciones del Banco Fassil y ahorristas protestan

Luego de la intervención del Banco Fassil por parte de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y de disponer la suspensión de todas las operaciones por 30 días, los ahorristas de esta entidad financiera se trasladaron hasta la oficina central intervenida, manifestando su preocupación, incertidumbre y desesperación por el destino de sus ahorros.

Delma Vargas, una de las ahorristas, denunció que ya no tiene ni siquiera para sus pasajes en el autobús, pues hace más de un mes viene peregrinando en busca de recuperar sus ahorros.

"Nos decían que volvamos y que no había dinero. Desde el lunes estoy viniendo desde Warnes (a la capital cruceña) y a diario estoy gastando en pasaje y solo me dieron 100 bolivianos. Siento rabia y dolor porque es mi único ahorro", manifestó Vargas.

La desesperación de esta mujer la llevó a llorar ante los medios de comunicación, clamar por ayuda, ya que ella se vio obligada a dejar de pagar sus otras deudas, otras con intereses, pero lo más grave para ella es que no tiene dinero para alimentar a sus tres hijos ni para pagar los gastos de sus estudios.

"Mis hijos están sin comer, por qué no entienden. Soy madre soltera, no tengo a nadie que me apoye, soy sola en esta ciudad, quisiera que hagan algo y ayuden a la gente humilde, hace más de un mes estoy viniendo a limosnear mi dinero", protestó.

Son 6 mil dólares que Delma ahorró en el Banco Fassil, dinero que no ha logrado retirar en más de un mes, incluso denuncia que lo que pudo retirar fue cambiado a menor precio. "Tengo 2,50 boliviano para mi pasaje, me faltan Bs 2. Tengo tres hijos que no les han permitido dar examen porque no tengo para pagar la mensualidad", agregó.

Otro ahorrista, Wilson Antezana, indicó que desde hace 10 años deposita su dinero en el Banco Fassil, y hasta de forma irónica señala: "Fabulosamente confié en el banco y fácilmente han agarrado mi dinero, pero resulta que fabulosamente me engañaron, me mintieron".

Ahorristas hacen vigilia en las afueras del banco Fassil/Foto: Lourdes Molina.

La falta de información es lo que mantiene a este ahorrista en incertidumbre al igual que cientos de personas, ya que hace más de un mes vienen buscando retirar su dinero, tiempo en el que lograban retirar desde Bs 2.000, cifra que disminuía cada vez y en estos días solo recibían Bs 50.

"Nos decían que se iba a solucionar la próxima semana, pero así se pasó más de un mes y ahora la ASFI sale a decir que en un mes van a devolver la plata. No sabemos qué pasará y qué van a hacer esas personas enfermas que necesitan su dinero", dijo Wilson.

Recuerda que los días que iba hasta las oficinas del Banco Fassil a retirar algo de sus ahorros, conoció todo tipo de historias, unas más desesperantes de personas que necesitaban sus ahorros para atender sus enfermedades, pero finalmente se retiraban llorando y desesperados por no conseguir su dinero.

"Se siente una rabia y preocupación, y a la ASFI recién ahora le da la gana de intervenir cuando ya vaciaron el banco, y después de que a miles de personas solo le podían devolver de 200 bolivianos y no así todos sus ahorros. Han dejado sufrir a la gente, el Gobierno no hizo nada, dicen que es un Gobierno del pueblo, pero solo lo está azotando", reclamó otro ahorrista quien evitó dar su nombre.

Cree que los 30 días que dio la ASFI en la que no se realizarán ningún tipo de operaciones, será ampliado, e incluso pueden pasar años sin recuperar sus ahorros. "Los 30 días son un cuento, porque esto puede durar meses y años", acotó el ahorrista.





Otra mujer afectada indicó que sus ahorros no son mucho, pero es significativo para ella, ya que es el dinero con el que mueve su negocio, pues debe pagar a su personal. Dijo que durante este tiempo se vio obligada a rescindir los servicios de sus trabajadores porque no tiene cómo pagarles. "Hace dos meses me dieron solo 3.000 bolivianos, después solo 200 y 100 bolivianos, lo único que uno hace con eso es cubrir el gasto del día, peor cuando uno venía a quedarse toda la mañana, estar sin comer y sufrir por el frío y la lluvia solo para buscar retirar los ahorros", expresó la mujer que se trasladó hasta la oficina central del Banco Fassil, en la avenida Cristo Redentor.

Los ahorristas no solo se trasladaron a la oficina central, sino a las otras sucursales, una de las más concurridas fue la de la avenida Monseñor Rivero. La gente se encuentra susceptible, molesta y con rabia de no saber del destino de sus ahorros, incluso piden que les devuelvan, aunque sea de a Bs 50 o Bs 100, hasta que completen el monto de sus ahorros.

Policías de diferentes unidades operativas se trasladaron a diferentes oficinas del Banco Fassil, el resguardo es intenso y mantienen alejados de las instalaciones a los ahorristas que buscaban retirar esta jornada parte de sus ahorros.

Según la ASFI, recién en abril recibieron denuncias de las irregularidades en el Banco Fassil, los ahorristas reclamaban que no podían retirar su dinero depositado. De este tipo de reclamos, señalan que fueron 61 reclamos que recibieron. "El banco tenía la obligación de devolver el recurso requerido, pero no lo hizo porque no tenía suficiente liquidez, producto de las denuncias iniciamos la inspección, exigimos documentación y explicaciones y el informe de la entidad fue que no contaban con los recursos", dijo el director de la ASFI Reynaldo Yujra.

La intervención y las declaraciones de los ejecutivos no calmó a los ahorristas, sino los llevó a movilizarlos y protestar en las afueras de las oficinas de la ASFI.

"No confiamos en la ASFI porque ellos sacaban comunicados diciendo que todo estaba bien, pero resulta que ahora no puedo sacar plata. Necesito para hacer estudios porque en el hospital no nos regalan un peso, piden plata", protestó una de las ahorristas,

Otra afectada señaló que tuvo que viajar fuera del país para trabajar y tener sus ahorros, volvieron al país y ahora no pueden recuperar su dinero.

"ASFI decía que estaban garantizados nuestros ahorros y ahora dice que no podemos retirar nuestro dinero. Antes la gente se amanecía y solo recibía 100 bolivianos", reclamó.

Una masiva protesta se formó en las afueras de la ASFI exigiendo que se viabilice la devolución de sus ahorros.

Lea también ECONOMÍA Movimientos inusuales en operaciones crediticias motivaron la intervención del Banco Fassil Tres ejecutivos de la financiera fueron aprehendidos el martes. Son investigados por autorizar una línea de crédito a una joven de 18 años de edad, que desde 2021 hasta la fecha logró acceder a más de Bs 9 millones en crédito bancario

​