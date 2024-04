Suspenden por tercera vez las elecciones en la Brigada Parlamentaria Cruceña por falta de quórum

Por tercera vez consecutiva, la sesión de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz para elegir la nueva directiva de la institución fue suspendida . ¿El motivo? la falta de quórum una vez más. En esta ocasión, no asistieron los diputados disidentes de Creemos y toda la bancada del MAS.



El presidente actual de la Brigada Parlamentaria, Richard Ribera (Creemos), lamentó la situación y señaló que los parlamentarios que no asistieron están boicoteando la elección. "No se tiene presupuesto en esta institución, por lo que se necesita elegir al nuevo o nueva presidenta lo antes posible", indicó Ribera.