Suspenden por un mes a dos concejales del municipio de San José de Chiquitos

El Concejo Municipal de San José de Chiquitos no logra sesionar debido a los problemas internos que confronta. Las últimas dos sesiones tuvieron que ser suspendidas por la directiva del legislativo, debido a que a esta acudieron dos concejales que han sido suspendidos por un mes.

La directiva había convocado a los concejales suplentes de Peña y de López para que participen de la sesión, pero los concejales titulares suspendidos, desconociendo la resolución, no solo acudieron a la sesión sino que también solicitaron el uso de la palabra. L a presidenta les negó el uso de la palabra, argumentando que estaban suspendidos y luego declaró cuarto intermedio.

Ábrego Álvarez explicó que ambos concejales fueron derivados a la comisión de ética, luego de una denuncia que se presentó en contra de estos concejales. "Pido disculpas a la población, pero es lamentable lo que sucede en el Concejo Municipal. Nos hemos visto obligados a suspender a dos concejales por un mes, fueron derivados a la Comisión de Ética por el atropello que ha sufrido mi persona, se han vulnerado mis derechos políticos como mujer electa ´para asumir la presidencia del Concejo municipal. (A la comisión de Ética) se han presentado informes, pruebas, audios y actas de la agresión. A través de la resolución 3637 se los ha suspendido por un mes, sin goce de haberes, por el atropello que hacen, pues no dejan trabajar y en todas las sesiones hay impasse. No quieren abandonar la sesión, no quieren asumir su responsabilidad", manifestó la presidenta del legislativo.