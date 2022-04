Suspenden salidas de buses a Sucre y Potosí por bloqueo de ruta en Limoncito

Escucha esta nota aquí

Mediante un comunicado, la Terminal Bimodal de Santa Cruz informó que se encuentran suspendidas las salidas de buses a Sucre y Potosí debido al bloqueo indefinido en la ruta a los valles que se instaló desde la medianoche del lunes por comunarios de Limoncito (El Torno) que exigen el retiro de una empresa que se dedica a la explotación de piedra caliza.

El punto de bloqueo se registra en el kilómetro 37 de la antigua carretera a Cochabamba, en la localidad de Limoncito. Los vecinos exigen que la empresa Dracruz abandone la zona donde explota piedra caliza, "afectando el medioambiente de la región y los habitantes que se dedican a la agricultura".

El presidente de la junta de vecinos de Limoncito, Basilio Pérez, informó que la medida es indefinida hasta que las autoridades bajen hasta el punto de bloqueo y den soluciones a su demanda.

“El pedido específico es que Dracruz levante sus maquinarias de nuestras áreas. Tenemos que hacernos respetar, ya hicimos las demandas a las instancias correspondientes y hasta ahora no tenemos respuestas. Mientras las autoridades competentes no bajen aquí y den soluciones para que se haga el respectivo levantamiento, nosotros no levantaremos el bloqueo”, indicó Pérez.





Es más, los vecinos señalan que si la Alcaldía de El Torno no soluciona el conflicto pueden exigir la renuncia del alcalde Hedilberto Cuéllar.

En el lugar se registran largas filas de vehículos y camiones varados, ya que la medida tomó por sorpresa a los choferes que transitan a diario por la ruta. Muchos viajeros tuvieron que atravesar el bloqueo a pie para llegar a su destino.