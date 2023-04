Tardan más de 24 horas en recorrer 310 kilómetros de la carretera San Ignacio-San Matías

Mientras los transportistas reclaman por el abandono a las autoridades, los pobladores se resignan al no tener respuesta de parte de las autoridades. Asimismo, recordaron que la Gobernación de Santa Cruz firmó un convenio con autoridades del municipio brasileño de Villa Bella para la construcción de la carretera Villa Bella- San Ignacio de Velasco, información que no cayó bien a los matieños, que llenaron las redes sociales de reclamos, ya que existe una ley firmada por el ex gobernador Rubén Costas, que declara prioridad departamental el asfaltado de la carretera San Matías-San Ignacio.